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羽毛球︱國家隊年終賽奪3冠　石宇奇王祉怡稱王封后　鄭思維／黃雅瓊混雙告別戰奪標 (22:30)

在杭州舉行的世界羽聯（BWF）年終賽今（15日）在煞科日決出5個冠軍，當中國家隊佔其三，石宇奇及王祉怡分別在男單稱王封后，巴黎奧運混雙冠軍組合鄭思維／黃雅瓊亦奪標，亦為27歲的鄭思維圓滿地結束11年國際賽生涯。

連續兩屆晉身年終賽男單決賽的28歲國手石宇奇，以直落兩局21：18、21：14，輕取比自己年輕1歲的丹麥籍選手安杜臣，繼2018年後再度登頂。王祉怡則在女單決賽國家隊「內訌」中與韓悅首兩局鬥得激烈，雖在首局先負19：21，卻在次局以同一比數扳平，最後在決勝局以21：11大勝，以總局數2：1反勝首次奪冠。

混雙決賽方面，國家隊「雅思組合」鄭思維／黃雅瓊以21：18、14：21、21：17力克馬來西亞隊的陳堂傑／杜依蔚，取三連冠兼第4次問鼎年終賽，亦令鄭思維圓滿告別國際賽，已為人父的他賽後獲場內球迷高喊「雅思永不落幕」支持，受訪時則眼泛淚光道：「這本就是我的人生規劃……在這條路上，我面對了所有的挑戰，無論最後有沒有拿到巔峰的成績，以一個不後悔的姿態回看就夠了。」

女雙決賽方面，韓國隊的白荷娜／李紹希以局數2：0打敗日本隊的志田千陽／松山奈未封后；男雙冠軍則屬於以2：1打敗美國隊的丹麥隊組合金艾斯普／安祖斯拉斯姆臣。

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