英超︱10人利物浦與阿仙奴主場齊和波　森林反勝升第4曼城添壓力 (18:45)

由於上輪英超作客愛華頓的默西賽德郡打吡戰因風暴取消，故此役是利物浦10天以來首場聯賽，卻在11分鐘被富咸中場安達斯彭利拿接應左閘安東尼羅賓遜傳中「車身」射入「窩利」先開紀錄。17分鐘，紅軍左閘安德魯羅拔臣後場甩腳後踢跌有機會單刀富咸中場哈利威爾遜直接領紅。

下半場47分鐘，穆罕默德沙拿交出效力紅軍以來第100次助攻，由前線拍檔加普頂入扳平。76分鐘，安東尼羅賓遜禁區內又發難傳中予後備上陣的富咸鋒將洛迪高梅尼斯以後腳乖巧射入。紅軍3分鐘後換入迪亞高祖達，這名養傷近兩個月的前鋒不負所托，於86分鐘接應達雲紐尼斯傳球後冷靜射成2：2完場及在聯賽兩連和。紅軍領隊史諾於上周中歐聯作客險勝基羅納後曾不滿麾下表現，這仗逼和富咸卻相當雀躍，他說：「在球隊以10人應戰多時下，我對球員的表現非常、非常、非常高興，夫復何求？」

同日阿仙奴全場13次攻門5次中框遠勝於兩射0中目標的愛華頓，卻未能轉化成入球下被逼和0：0。「兵工廠」主帥阿迪達稱球隊值得全取3分，但亦稱讚「拖肥」防守了得，尤其是屢次化險為夷的敵軍門將比克福特。

另外，諾定咸森林雖在63分鐘被阿士東維拉前鋒祖漢杜蘭破門，但藉守將尼高拉米連高域於87分鐘追和，更在補時階段憑翼鋒艾蘭加取得今季首球反勝2：1，賽後超前續得25分及跌落第6的維拉3分升上第4，令後者主帥艾馬利承認，森林已成為球隊爭取前四的對手。至於李斯特城作客以0：4大敗在紐卡素腳下續得14分，也是新帥「雲佬」雲尼斯達萊領軍3次以來首敗。狼隊則在護級大戰主場以1：2負葉士域治後發生衝突，其間主隊中場馬菲奧斯根夏混亂中襲擊1名保安的面部，又扔掉了對方的眼鏡，勢被秋後算帳。

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