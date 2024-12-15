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游泳｜何詩蓓女子200自初賽第5名晉級　明晨1時26分爭三連霸 (17:50)

世界短池游泳錦標賽今（15日）於匈牙利首都布達佩斯煞科，27歲香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）於強項的女子200米自由泳初賽游出1分53.76秒，以總成績第5位躋身香港時間明晨1時26分的決賽，力爭三連霸。

何詩蓓在過去兩屆短池世界賽包攬3金1銀1銅，今屆她先戰女子100米自由泳終在決賽以第4名完成，其後伙拍隊友出戰男女子混合4×50米自由泳接力決賽雖以第7名作結，但1分30.40秒的時間仍打破香港紀錄。今日Siobhan在壓軸戰的女子200米自由泳力爭連續3屆奪金，下午率先出戰初賽的她，在第5組游出1分53.76秒，屈居以1分52.81秒掂池的加拿大隊的夏菲之後，總成績則以第5名晉級明晨1時26分的決賽。

另外，21歲美國隊新星禾殊今晨於世界短池游泳錦標賽延續勇態，在女子100米蝶泳決賽游出破世界紀錄的52.71秒封后，累積單屆打破4項個人及1項接力世績，包攬5面金牌。至於23歲瑞士隊好手諾爾邦迪則在男子100米蝶泳決賽以47.71打破世績封王，亦是他今屆第3金。另外，18歲加拿大隊新星麥堅杜殊亦於女子400米個人混合泳以破世界紀錄的4分15.48秒摘金。

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