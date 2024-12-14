東亞外︱徐宏傑國際賽首建功感榮幸：選我時就盡能力做最好　韋特恭賀港足有第12人助威 (23:30)

徐宏傑又稱對上兩次國際賽周落選及獲補選，但不會想太多，「未來再選不選我是教練選擇，選我時就會盡我能力做到最好」。傑仔今夏加盟應屆中超冠軍雲南玉昆，透露仍有一年合約料會續留隊，如今在該隊主帥安達臣做坐上客時建功，他笑言「希望都可給他看到這方面都是自己強項」，又承認自己雖並非純左腳，出任左中堅及左閘在組織上是略有困難，惟會盡他能力表現最好。

港足主教練韋斯活賽後說此戰雖贏得驚險，但對球員的付出予以認同，「雖然奠勝球來得較遲，但我還是相信我們值得贏的。我們錯過不少入球機會，能獲得最後勝利使全隊興奮不已和如釋重負」。他另透露此戰傷出的祖連奴拉傷大腿，料最少休戰兩周，將會缺席周二對關島的決賽。

港足前帥安達臣今晚成座上客，賽前曾與韋斯活交流。韋斯活透露彼此僅閒談交換近况，「他說說球隊的未來計劃，我又談談這次部署。他是一個在足球界受尊敬的人物，能與這些人對話總是好事」。

港足在明年3月展開的亞洲盃外圍賽第3圈，與印度、新加坡和孟加拉同處C組。韋斯活回應抽籤結果發現，「這是不錯而且有趣的分組，新加坡作為第3檔次球隊很難應付，與第2檔次實力相近；我執教阿富汗時曾對陣印度兩次，我也長年在印度執教，對當地球員非常熟悉；孟加拉則是一個作客很棘手的地方。這一組艱巨、但不是不可能（出線）」。

加利韋特則大方恭賀港足贏波，認為球迷化身「第12人」，讓港足獲得明顯優勢。然而他認為麾下是表現較出色的一隊，並對1：2的失球有微言，「不知道為何我們的隊長（陳柏良）無故被要求離場，結果我們10人應戰失球。相信所有人都會認同我們是較出色的一隊，但這是學習的過程，只要繼續下去便有很光明的未來」。