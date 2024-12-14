東亞外｜港足險勝中華台北闖下周二決賽鬥關島　安永佳徐宏傑建功　5637人入旺角場掛紅旗 (21:04)

這場生死戰雖不設現場售票，惟繼昨日宣布特惠票完售，香港足總在開賽後亦宣布正價票已售罄，隨即在看台掛起寫上「爆棚」的紅旗。兩軍對比首戰大勝蒙古隊的陣容同樣有一個調動，港足由史提芬彭利拿取代上場建功的尼高拉斯出任左翼；中華台北隊則收起入籍前鋒班奇，改用本土射手游耀興。除了加利韋特倒戈，今年5月底離任並轉教雲南玉昆的港足前帥安達臣及前助教盧斯爾此戰亦成座上客，連同現任主帥韋斯活，同場出現港足新舊3任主帥。

港足此戰背負非勝不可的壓力，開賽後未有急於搶攻，保持耐性組織，但早段局面未見明顯優勢；戰至16分鐘靠鋒將祖連奴禁區頂博得罰球，史提芬彭利拿主射「省」中對手高出。港足戰至19分鐘成功握住機會先拔頭籌，黃威與艾華頓小組配合後，前者底線橫傳予祖連奴，後者再傳中予無人看管的安永佳射入。

然而港足只維持領先優勢10分鐘，被客軍由游耀興接應岳明峰傳送後，力壓兩名港足後衛快腳扳平。港足完半場前4分鐘更有祖連奴疑拉傷退下火線，由艾華入替；補時階段更幾乎被敵軍游耀興獲單刀機會，但在葉鴻輝及時出迎救駕後，半場保持1：1和局。

換邊後戰况膠着，港足戰至63分鐘出現黃金機會，艾華右路傳中，安永佳頭槌中柱彈出。5分鐘後，中華台北換入班奇以及曾效力港超東方的陳浩瑋。葉鴻輝於69分鐘撲出一記射門後，73分鐘同樣由艾華傳中製造威脅，但艾華頓門前撞射竟炒高不入。戰至86分鐘，港足終於再度領先，中華台北鋒將陳柏良在港足準備開角球時於禁區內倒地需抬擔架離場，結果港足藉中華台北暫時少踢一人時進攻，余在言開出角球，後衛徐宏傑門前迎頂入網，港足最終憑這入球險勝2：1，兩戰全勝得6分，力壓中華台北成為B組首名，晉身下周二晚上8時在香港大球場的決賽對擊敗澳門隊的關島隊，力爭連續3屆打入決賽周。

有關報道：東亞外｜關島取5年首勝晉決賽 僅534人入場 澳門主帥郭嘉諾：覺得安排無點諗球迷

有關報道：東亞外｜澳門啟德場鬥關島賽前派票一改再改 足總為引混亂致歉 澳門球迷認措手不及

其他報道：劍擊｜張家朗訪劍擊學校交流 稱膺年終世一寫2024圓滿總結

其他報道：游泳｜何詩蓓伙隊友男女混合50自打破香港紀錄 美國新星禾殊單日兩破世績