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劍擊｜張家朗訪劍擊學校交流　稱膺年終世一寫2024圓滿總結 (18:09)

兩屆奧運男子花劍金牌「劍神」張家朗今午（14日）在上環出席品牌活動，親自指導劍擊學校學員及分享爭勝心得。這名27歲港將早前首膺「年終世一」，形容這榮譽為2024年寫下好的總結，「有好多運動員獲得不同獎項，都未得過年終獎，證明也是很難達到的成就，很開心能做到這件事」。

張家朗在活動上觀看劍擊學校的U12及U14學員練習，並與一眾小劍手在訪談環節交流。有學員問到張家朗想擁有什麼超能力，他笑言希望化身閃電俠，「咁可以好快睇到對手舉動，感覺上幾令人開心」。張家朗之後更換上劍服與小學員切磋，獲得此寶貴機會的小將Antonio在「劍神」身上取得兩分，事後笑說：「打到流晒汗，佢（張家朗）卻完全冇流汗，希望下次有機會打到佢出汗。」

張家朗本月初與今夏退役的巴黎奧運女重金牌港將江旻憓，同獲國際劍聯（FIE）嘉許「年終世一」獎項。張家朗稱得獎反映劍擊運動不再由歐洲國家壟斷，香港劍手有力在國際賽場競爭。他在新賽季出戰兩站世界盃，其中上周於日本高崎站個人賽4強不敵巴黎奧運決賽手下敗將、意大利劍手馬基，摘下銅牌。兩人曾因該戰因「決三劍」爭議，引發兩地網民罵戰；張家朗提到兩人在奧運後的首次交手，未有特意重提風波，「大家都明白風波是一些不用上心的事，我們更注重在場上的交流，維持友好，大概是『惜英雄重英雄』的關係」。張家朗將隨港隊赴法國度聖誕，並備戰下月舉行的世界盃巴黎站。

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