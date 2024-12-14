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游泳｜何詩蓓伙隊友男女混合50自打破香港紀錄　美國新星禾殊單日兩破世績 (18:05)

港隊星將何詩蓓（Siobhan）今晨（14日）於匈牙利布達佩斯舉行的世界短池游泳錦標賽，伙拍隊友於男女子混合4×50米自由泳接力決賽雖以第7名作結，但1分30.40秒的時間仍打破香港紀錄。而該名27歲奧運4牌得主將在明日煞科出戰強項的女子200米自由泳，爭取連續3屆奪金。

何詩蓓日前於女子100米自由泳得「梗頸四」，未能連續3屆在此項目摘牌而回。她今晨伙拍何甄陶、古逸豪及李芯瑤轉戰男女子混合4×50米自由泳接力決賽，最終合力游出1分30.40秒，雖然僅列第7位，但時間仍足以改寫港績，較舊紀錄快0.03秒。而此項目金牌得主則是游出1分28.50秒的意大利隊，銀、銅牌分別是加拿大及波蘭隊。

短池世界賽將於當地明日煞科，何詩蓓將在香港時間明午4時31分出戰女子200米自由泳初賽，若晉級將於翌日凌晨1時26分的決賽，力爭連續3屆封后。值得一提的是，Siobhan在前屆決賽以1分50.31秒打破此項目世界紀錄並保持至今。

另外，21歲美國隊星將禾殊今晨兩破世績，她先於女子100米蝶泳準決賽游出52.87秒首名晉級決賽，再於女子100米混合泳以55.11秒封后。至於盧克賀臣、卡臣科士打、卡沙斯及基蘭史密夫組成的美國隊，則在男子4×200米自由泳以6分40.51秒的新短池世績取得三連霸。

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