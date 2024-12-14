東亞外｜澳門啟德場鬥關島賽前派票一改再改　足總為引混亂致歉　澳門球迷認措手不及 (16:55)

賽事門票原定賽前兩小時於球場正門免費派發予公眾入場，先到先得派完即止，然而香港足總昨午突然在社交網宣布改為網上填表格登記換領，但僅得400個名額且約1小時已滿額，最終賽前再臨時安排派手帶，讓無事前登記的到場球迷入場。結果可容納約5000名觀眾的啟德青年運動場，首場賽事僅得534人入場。

香港足總發聲明交代入場安排，稱預計賽事約有1000名市民入場，由於需妥善處理人流，與持分者商議後決定400張門票經賽前網上預先登記換領，其餘門票分派予地區組織、學校及參賽隊伍等。澳門足總表示，經協商後最終有數十張門票予手持澳門身分證的球迷於球場入口取票。

專程來港看比賽的澳門球迷陳先生認同，票務安排有待改善，「昨午臨時公布網上登記令身邊好多朋友都措手不及，而且得400個額仲好快滿額，罵聲不斷，有澳門朋友因而放棄過來，否則應會仲多人。見場內情况，都唔知點解名額定咁小，都做唔到演練。就算澳門足總中午宣布有少少門票，唔少澳門球迷都趕唔切來」。身穿澳門球衣支持的香港球迷李先生透露，中午在場外看見有長者球迷因不知新安排，與工作人員有言語衝突。