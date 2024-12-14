東亞外｜關島取5年首勝晉決賽　僅534人入場　澳門主帥郭嘉諾：覺得安排無點諗球迷 (17:44)

在朝鮮隊賽前已退賽，東亞外A組只餘澳門對關島隊一仗。澳門隊主帥郭嘉諾賽後說，澳門在亞洲盃外圍賽及東亞外均出局後，加上無入籍兵，現於最低潮時期，將會給一班年輕球員「上位」，「他們上半場初段比較緊張，但下半場製造了不少攻勢，但把握不到就被對手一下搞掂」。他透露球員受身兼工作或學業影響，近兩課在港操練只得11、12名球員參與，「有兩人做消防，今早10時才由澳門搭車來港，這是澳門隊的長遠問題，但我相信球隊會愈來愈好」。

今仗在啟德青年運動場舉行有門票安排限制，郭嘉諾苦笑謂原以為有千多人入場，「今場可能是澳門最大型比賽，而且咁近在香港舉行。其實澳門球迷包括球員家人原計劃好今早過來入場支持，但突然的安排最後取不到門票，打消他們來港睇波念頭。雖然澳門足總最後都取到些門票，但覺得這場賽事安排，好似無乜點諗雙方的球迷，門票安排調動澳門和關島足總都是無參與」。

澳門中場吳鏵景稱，即使在澳門的主場國際賽，也不及今場入場人數多，「在港舉行東亞外，對我們球員很鼓舞，有香港球迷支持也是動力」。他認為，郭嘉諾上月接手後，令球員接受更專業的訓練，「賽後有隊友說，其實今次不是結束，對我們來說是新的開始。今場是打出拼勁，完全不是以輸的心態對待比賽，技戰術有新鮮感，增加了球員信心」。一度為球隊扳平的19歲前鋒李政霖表示，今仗不乏入球機會，遺憾未能把握後就被對手攻入，「真的差少少」。