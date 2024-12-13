東亞外︱港足明晚生死戰鬥中華台北非勝不可　加利韋特首倒戈　周緣德鬥成長地稱別具意義 (22:08)

中國香港vs.中華台北 旺角大球場 周六晚上20：00開賽（港台電視32台直播）

港足首仗3：0輕取蒙古隊，中華台北在周三淨勝蒙古4球後，在B組以多一個入球優勢反壓港足暫列榜首，港足今仗必須取勝才能夠晉身下周二晚上8時在香港大球場的決賽。香港足總今傍晚宣布賽事特惠票已售罄，200元正價票不設現場售票，只限Ticketflap網站發售。

曾於2018年底短暫執教港足3個月的50歲前帥加利韋特將首次倒戈，他與港足主帥韋斯活這兩名英籍教頭對決既成焦點。韋斯活賽前透露對這名同鄉印象，是他執教印度超聯球會班加羅爾時，有次知道時任關島主帥韋特有入場視察隊中印度國腳，以備戰國際賽。

兩隊上次交手為2019年6月友賽，時任港足主帥麥柏倫首次領軍在旺角場卻以0：2首負中華台北隊，當時韋特仍未接手。港足後衛周緣德6歲時移居台灣生活逾10年，這場生死戰為他塗上多一層意義，「我在台灣成長，但我在香港出生並選擇代表港足，因此這仗非常特別。當初東亞外選址台灣，我很期待重遊舊地，最終由香港舉辦就更高興」。他曾為皇家蔚藍及台程獅征戰當地聯賽，對安以恩及班奇等敵軍入籍兵相當熟悉，又稱在台灣展開足球生涯，使其早在16歲已踏足成年賽場，「雖然當時台灣的足球水平不算最好，但能夠與成年球員交手使我快速成長，因此很珍惜這段經歷。若然在香港，未必能如此年輕踢上頂端」。周緣德在韋斯活麾下從中堅移到右閘，對於這場非勝不可的比賽，他深信港足有力主宰勝負，強調要防範對手突擊，「教練團制定了應對部署，只要我們發揮水準，相信便可達成目標。當然我們要防範對方強大的射手，還有些在內地落班的球員，這仗注定是場艱難戰役」。

上仗對蒙古射入一球的黃威透露，季初因傷缺陣逾一個月後，最近逐漸提升狀態時卻在上周開賽前不幸患上甲型流感，因而缺席多課操練。這名32歲理文中場已為港足上陣51次，現役球員中僅次於剛達成100場里程的門將葉鴻輝，也是陣中僅有兩名球員曾參與6年前在台北舉行的上屆東亞盃外圍賽。黃威敬佩這前輩對足球的態度，「就是這份態度，他才可以達到這個紀錄」。他笑言有想過自己能否也達成百場大關，但應不太可能，「現在最希望踢好每場代表隊比賽，當我退出港隊時，會有人記得我為過港隊付出過就可以」。他認為現時不少隊友都大賽經驗豐富，有信心今仗全取3分，「大家練波好積極，相信只要發揮出實力是可以贏波，所以都無乜壓力」。當年在韋特麾下晉身東亞盃決賽周，雖然只合作3個月，黃威仍記得這前帥踢法相對簡單直接，「他和韋斯活有樣相似，就是好鐘意講笑，令到球隊氣氛唔錯」。