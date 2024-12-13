明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

東亞外︱澳門明午啟德鬥關島　門票登記1小時已滿額　郭嘉諾領軍首擊爭出線 (19:50)

東亞盃外圍賽明午（14日）2時上演A組唯一一仗，由中國澳門隊於啟德青年運動場對關島隊爭出線。香港教練郭嘉諾上月接掌澳門隊後首次領軍在港作賽，他笑言帶隊作客香港比賽感覺奇妙，表明今次參賽入決賽是最低目標。

中國澳門vs.關島 啟德青年運動場 周六下午14：00開賽（EAFF官方網站直播）

曾教多支港超球隊的44歲教練郭嘉諾，上月初落實接掌澳門隊，他透露在葡籍前帥奧利華拉9月底離任後獲澳門足總招手，「做代表隊主教練是我的夢想，我會好好珍惜這次機會」。郭嘉諾曾帶領港足U23出戰2018年雅加達亞運及兩度贏得省港盃。他透露已在澳門租樓自住，將來或有不少時間要與家人分隔港澳兩地，「雖然兩地交通方便，為了方便工作，要恆常看澳門梯隊訓練和球會比賽，自己想做這份工作一段時間，協助澳門足球發展」。

在朝鮮隊賽前退賽，A組只餘澳門與關島一場分勝負，若打和將直接互射12碼分勝負。郭嘉諾承認備戰時間不足，上任一個月帶隊參加兩場粵澳盃1和1負，以及跟中超深圳新鵬城、兩隊港超冠忠南區和九龍城友賽磨合，「畢竟澳門是半職業足球，有三分一球員因工作或讀大學關係，今（昨）晚才來港歸隊就要比賽。關島今年未踢過國際賽，但陣容有不少踢美國大學聯賽球員，體能有優勢。我們實戰經驗少，希望防守更緊密、把握反擊機會來主導賽事」。澳門陣中後衛吳鏵昇在港生活多年，任職物理治療師，現效力港甲球會永義地產；而今仗於新落成的啟德青年運動場舉行，足總今午在社交網專頁提供表格供登記免費換領門票，約1小時已滿額。

相關字詞﹕體育 編輯推介 東亞盃外圍賽 郭嘉諾 關島 澳門 啟德青年運動場

上 / 下一篇新聞