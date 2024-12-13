游泳｜覃海洋唐錢婷短池世界賽100米蛙泳稱王封后　麥堅杜殊再破世績奪第2金 (21:25)

25歲的覃海洋今夏在巴黎奧運表現令人失望，卻在今次世界賽男子100米蛙泳準決賽游出56.04秒，總成績次名晉級，他在今日決賽完成頭75米仍僅排第3，憑轉塘後尾段加速反超前，終以0.02秒輕微優勢，力壓原為俄籍的中立運動員派高達，游出55.47秒刷新大賽紀錄及自己保持的亞洲紀錄奪金，季軍是原為白俄籍的另一中立運動員兼世界紀錄保持者舒曼諾域。

20歲國家隊泳手唐錢婷在女子100米蛙決賽以1分02.38秒封后，美籍泳手莉莉京治與愛沙尼亞籍代表謝菲莫娃則分獲亞、季軍。至於巴黎奧運奪3金1銀的18歲加拿大女飛魚麥堅杜殊，在女子200米蝶泳決賽游出1分59.32秒，打破塵封10年世界紀錄奪冠，也是她繼女子400米自由泳後第2個世績，收穫她個人今屆第2金；今屆4金得主的另一美籍泳手禾殊在100米蝶泳初賽已破世績游出53.24秒，是她個人今屆第5次打破世界紀錄。

港隊方面，「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）今晨在女子100米自由泳決賽得第4名後，今午聯同隊友何甄陶、古逸豪及15歲小將李芯瑤出戰混合4×50米自由泳接力，在初賽第4組游出1分30.94秒，小組第3名觸池，以總成績第7進入明晨12時32分的決賽。

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