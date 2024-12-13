明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

羽毛球｜鄧謝配年終賽負國家隊組合無緣出線　完成合作8年暫別戰 (17:19)

港隊首席混雙組合「鄧謝配」鄧俊文／謝影雪，今（13日）在杭州舉行的世界羽聯（BWF）年終賽混雙A組最後一輪激戰逾1小時後，以局數1：2不敵世界排名第2兼頭號種子的國家隊組合蔣振邦／魏雅欣，小組3戰僅1勝無緣晉身4強，亦成為二人合作8年的暫別戰。

第四度出戰年終賽的鄧謝配，昨在次輪局數1：2反負另一國家隊組合的巴黎奧運金牌得主鄭思維／黃雅瓊，今仗必須取勝才能保持晉級希望。鄧俊文／謝影雪首局甫開賽曾以7：2領先，但之後被蔣振邦／魏雅欣反超10：8，中段打成15：15平手，最終以16：21先失一局。

背水一戰的鄧謝配在次局頂住壓力，險勝21：19扳平局數，但在決勝局戰至中段已落後6：14下，最終以15：21再失一局，總局數輸1：2，繼9月中在香港公開賽後再次不敵這對國家隊組合，並始終未曾擊敗過對方。鄧俊文與謝影雪經過3場分組賽後1勝2負，在A組僅得第3名，無緣躋身4強；蔣振邦／魏雅欣3戰全勝下，力壓鄭思維／黃雅瓊奪小組首名。

現世界排名第6的鄧謝配早已透露今年比賽後將暫時拆伙，告別8年合作。近年受傷患困擾的謝影雪雖未落實退役，日前透露在年終賽後將會短暫休息，先調理好身體；據報鄧俊文則將改伙拍吳芷柔組成全新混雙組合，出戰下月初展開的馬來西亞公開賽。

鄧謝配自2016年合作8年以來，為香港羽壇屢寫歷史佳績，包括兩戰奧運在2021東京奧運取得第4名、2018年雅加達亞運銀牌、2018及2021年世界賽銅牌、2023年香港公開賽亞軍等，並四度當選香港傑出運動員選舉「最佳運動組合」。

其他賽事方面，巴黎奧運女單金牌的韓國「一姐」安洗瑩在B組直落兩局21：11、21：15輕取東道主球手韓悅，兩人在分組賽攜手晉級；同組的日本籍球手山口茜局數2：1反勝泰國籍球手加特蓬，分組賽同獲兩勝1負，但因得失局不及安洗瑩和韓悅下無緣出線。A組方面，年終賽後將掛拍的日本籍名將大堀彩則3戰全勝，與取得2勝1負的國手王祉怡齊晉4強。

其他報道：游泳｜何詩蓓短池世界賽女子100米自由泳列第4　與獎牌擦身而過

相關字詞﹕體育 羽毛球 年終賽 港隊 鄧謝配 鄧俊文 謝影雪 國家隊 蔣振邦 魏雅欣 編輯推介 山口茜 安洗瑩 大堀彩

上 / 下一篇新聞