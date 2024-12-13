羽毛球｜鄧謝配年終賽負國家隊組合無緣出線　完成合作8年暫別戰 (17:19)

第四度出戰年終賽的鄧謝配，昨在次輪局數1：2反負另一國家隊組合的巴黎奧運金牌得主鄭思維／黃雅瓊，今仗必須取勝才能保持晉級希望。鄧俊文／謝影雪首局甫開賽曾以7：2領先，但之後被蔣振邦／魏雅欣反超10：8，中段打成15：15平手，最終以16：21先失一局。

背水一戰的鄧謝配在次局頂住壓力，險勝21：19扳平局數，但在決勝局戰至中段已落後6：14下，最終以15：21再失一局，總局數輸1：2，繼9月中在香港公開賽後再次不敵這對國家隊組合，並始終未曾擊敗過對方。鄧俊文與謝影雪經過3場分組賽後1勝2負，在A組僅得第3名，無緣躋身4強；蔣振邦／魏雅欣3戰全勝下，力壓鄭思維／黃雅瓊奪小組首名。

現世界排名第6的鄧謝配早已透露今年比賽後將暫時拆伙，告別8年合作。近年受傷患困擾的謝影雪雖未落實退役，日前透露在年終賽後將會短暫休息，先調理好身體；據報鄧俊文則將改伙拍吳芷柔組成全新混雙組合，出戰下月初展開的馬來西亞公開賽。

鄧謝配自2016年合作8年以來，為香港羽壇屢寫歷史佳績，包括兩戰奧運在2021東京奧運取得第4名、2018年雅加達亞運銀牌、2018及2021年世界賽銅牌、2023年香港公開賽亞軍等，並四度當選香港傑出運動員選舉「最佳運動組合」。

其他賽事方面，巴黎奧運女單金牌的韓國「一姐」安洗瑩在B組直落兩局21：11、21：15輕取東道主球手韓悅，兩人在分組賽攜手晉級；同組的日本籍球手山口茜局數2：1反勝泰國籍球手加特蓬，分組賽同獲兩勝1負，但因得失局不及安洗瑩和韓悅下無緣出線。A組方面，年終賽後將掛拍的日本籍名將大堀彩則3戰全勝，與取得2勝1負的國手王祉怡齊晉4強。

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