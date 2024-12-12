壁球｜港男女隊世界團體賽8強飲恨　明轉戰名次賽 (22:50)

昨日以總場數2：1反勝蘇格蘭隊晉級的女子港隊，今在8強迎戰有個人世界排名前10「姊妹花」內爾（Nele Coll、前稱Nele Gilis）及姬莉妮（Tinne Gilis）壓陣的比利時隊，打頭陣的「大師姐」湯芷穎先在首場以直落3局（11：5、11：3、11：9）輕取卡拉比（Chloe Crabbe），為港隊領先總場數1：0。世界排名第23的港隊「一姐」何子樂，在次場與世界排名第9的內爾激戰下，以直落3局（2：11、6：11、6：11）落敗。其後陳善鈺在決勝一場同以直落3局（4：11、6：11、6：11）不敵世界排名第5的姬莉妮，港隊終以總場數1：2反負比利時隊，跌入明午5時半上演第5至8的名次賽，對手將是在8強以總場數0：2不敵埃及隊的法國隊。

港隊雖在今屆8強止步，但是役未上陣的李嘉兒賽後也讚揚3名隊友均有不錯表現，「何子樂及陳善鈺的對手均是世界前10球手，有着很大挑戰，對手亦給予很多壓力，她們已在場中嘗試不同方法拆解，稍後盼能夠爭取第5名」。而曾為隊伍先拔頭籌的湯芷穎稱縱今次遭遇敗仗，但認為更重要的是能發揮團隊精神和不放棄態度。何子樂及陳善鈺亦異口同聲地表示已盡其所能比賽，後者說：「姬莉妮的身材都很好，所以我都嘗試冷靜地打，令自己既能利用全場，又能夠作出進攻，但我覺得今場沒有遺憾了」。

男子組方面，港隊需惡鬥上屆亞軍兼有世界排名前20「兩兄弟」穆罕默德蘇奧巴治（Mohamed Elshorbagy）及 馬雲蘇奧巴治（Marwan ElShorbagy）在陣的英格蘭隊。首場出賽的黃祉謙雖以11：6先取首局，但其後被馬歷克（Curtis Malik）連贏3局11：7、11：6、11：3，之後世界排名40的港隊「一哥」劉子均在次場再以直落3局（9：11、4：11、10：12）不敵世界排名第9的穆罕默德蘇奧巴治，港隊終以總場數0：2敗給英格蘭隊，同樣轉戰明晚7時半第5至8的名次賽，對手是以1：2負瑞士隊的哥倫比亞隊。

由於今仗港隊連續兩場落敗致未能派出梁子軒參戰，劉子均賽後感可惜道：「因大家這幾天都有打得很好，難得來到這個舞台，如果我打得好的話，就可以讓我隊友再發揮。」黃祉謙則對於其發揮感滿意，「甚少在很多主場球迷面前出戰，但自己都沒有怯場，一開始也打到自己的水準，只是在中段跟隨對方的節奏致有些迷失」。而沒有上場的鄧銘漮亦表明隊友們已將「百寶袋」內所有技術運用出來，與對方鬥到最後一口氣，「很開心有這個團隊的氣氛，大家互相支持，彼此之間知悉想做什麼，我們有着足夠的連繫來爭取目標」。

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