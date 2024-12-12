歐聯｜曼城吞祖雲達斯兩蛋出線響警號　根度簡嘆進退失據踢不出風格 (20:45)

由天堂直墜地獄，正是英超盟主曼城過去一個月的殘酷寫照。球隊今晨（12日）在歐聯第6輪更被主場出擊的意甲勁旅祖雲達斯憑杜辛華荷域及韋斯頓麥堅尼換邊後連下兩城，以0：2再吞敗績，各賽事近10場只得1勝，今屆歐聯之旅響起出線警號。
曼城作客敗走都靈後，歐聯6戰勝和負各兩場得8分位列第22名，要躋身附加賽乍現危機。下輪歐聯賽事作客同樣在歐戰失威，目前只得7分排第25名的法甲豪門巴黎聖日耳門，勢成決定雙方能否出線的關鍵一戰。曼城領隊哥迪奧拿就為麾下辯護，直言球隊上下「今場大家表現實在出色，只是去到對方禁區的最後一腳欠銳利」，又表明「3場歐聯作客賽事都十分難踢，但我有信心可撥亂反正」。
儘管哥帥失利後仍表現樂觀，惟中場根度簡的賽後發言，就道出了球隊目前進退失據的惡性循環，「每次對手進攻，都令我們感到失球在即。我們在爭奪球權時處於下風，到搶回皮球又將簡單事情複雜化。我們本身擅於控球在腳組織攻勢，現在大家卻往往輕易傳失皮球，然後又要立即向後跑5、60米回防。這根本不是我們擅長的比賽風格，大家也開始有點失去信心」。
事實上，藍月在過去10戰錄得的敗仗數目（7場），已等同過去兩季加上今季初段合計105場賽事的敗仗總和。此外，曼城由11月至今的9場賽事失掉足足21球，場均2.33個失球為同期歐洲5大聯賽中防守最差一隊，加上此仗曾錯失單刀機會的當家射手艾寧夏蘭特呈高開低走之勢，至今他已在歐聯錯失8次明顯入球機會，為「大嘥鬼」之最。下仗聯賽對同城宿敵曼聯前，哥帥的最急切任務，當屬重整防線提振軍心。
另一方面，早前與曼城一樣陷入低潮的阿仙奴，則在上月國際賽期後重返正軌。今仗歐聯主場對摩納哥一役，「兵工廠」就憑翼鋒布卡約沙卡梅開二度，加上前鋒夏維斯比賽末段錦上添花，最終3：0輕取對手，各賽事近6場錄得5勝1和不敗佳績。阿仙奴賽後歐聯6戰得13分升上季席，甚有機會鎖定分組賽前8名，取得直接出線16強資格。主帥阿迪達賽後大讚功臣之一的沙卡表現無與倫比，「他很年青而且謙卑，但表現非常成熟，經常在比賽展現才華，交出驚人的影響力」。