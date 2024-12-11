羽毛球｜鄧謝配年終賽挫中華台北組合拔頭籌　男單石宇奇女單安洗瑩旗開得勝 (22:10)

「鄧謝配」賽前碰楊博軒／胡綾芳4次全勝，而此役首局亦順利以21：15拔頭籌，次局兩隊則爭持激烈，鄧謝配終在較少失誤下再贏21：17，以局數2：0勝出。鄧謝配的下輪對手鄭思維／黃雅瓊則以17：21、20：22，不敵另一國家隊組合首號種子的蔣振邦／魏雅欣。

男單B組「世一」國手石宇奇以局數2：1印尼隊的祖拿坦基士堤，泰國隊的維迪辛則以2：0輕取日本隊的奈良岡功大；A組丹麥隊的安杜臣及馬來西亞隊的李梓嘉，則同以2：0輕勝國家隊的李詩灃和中華台北隊的周天成。女單B組「一姐」韓國隊的安洗瑩及國家隊的韓悅，同樣以2：0擊敗泰國隊的加特蓬和日本隊的山口茜；而A組國家隊的王祉怡及日本隊的大堀彩，也以直落兩局勝泰國隊的寶姍蘭和印尼隊的瑪莉斯卡東宗。

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