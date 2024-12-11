壁球｜港男女隊世界團體賽分途反勝2：1殺入8強 (23:20)

香港女子壁球隊今屆於主場展現強勢，早前在F組3戰全勝兼不失一場下首名出線，今面對B組次名的蘇格蘭隊，打頭陣的何子樂面對安達莉（Georgia Adderley）雖然「落筆打三更」，以直落3局10：12、1：11、5：11吞敗，亦是港隊今屆首度失掉場數。不過，湯芷穎在次仗頂住壓力並以直落3局11：8、11：4、11：2輕取艾莉鍾斯（Ellie Jones）扳平場數。而李嘉兒在決勝一仗以局數3：2（11：8、11：4、14：16、10：12、11：9）險勝艾莉遜湯臣（Alison Thomson），最終場數2：1反勝晉級，明午將鬥比利時隊爭入4強。

男子組方面，港隊在16強面對勁敵美國隊，劉子均在頭場與保尼爾（Timothy Brownell）激戰5局（6：11、11：9、11：7、9：11、8：11）下僅負2：3。不過鄧銘漮在次場以3：1（11：8、4：11、11：6、14：12）擊敗史比斯利（Nicholas Spizzirri），為港隊扳平場數。而梁子軒在決勝戰同以3：1（11：6、11：6、2：11、11：4）挫洛夫祖（Spencer Lovejoy），明日8強將惡鬥上屆亞軍英格蘭隊。

其他報道：歐聯｜利物浦6戰全勝率先晉16強 史諾讚艾利臣當今最佳門將 萊比錫負維拉成首支出局球隊

其他報道：歐聯｜皇馬挫阿特蘭大排第18 與直接出線16強仍有距離 安察洛堤盼麥巴比傷勢不嚴重

其他報道：體育｜啟德體育園主場館率先睇 預告1月首辦「超大型演出項目」

其他報道：游泳｜何詩蓓短池世界賽女子100自次名晉級準決賽 加拿大新星400自破世績封后