東亞外｜中華台北4球大勝蒙古　得失球壓港足搶出線主導權　韋特倒戈明言續爭勝 (23:00)

中華台北隊在加利韋特去年5月起第二度掌帥後，重啟重用歸化兵方針。原籍海地的前鋒班奇上月成功入籍後，今日正選「地標」，伙拍原籍科特迪瓦的安以恩和台瑞混血兒岳明峰攻堅。曾效力天水圍飛馬的36歲老將陳柏良以隊長身分領銜，並從中場退居中堅；同曾在港落班的鋒將陳浩瑋和蔡立靖則列後備。

賽事開放免費入場，吸引892名球迷觀戰。不少香港球迷此戰為蒙古隊吶喊助威，希望該隊力阻中華台北隊搶佔先機。中華台北隊甫開賽主導形勢，安以恩於10及37分鐘兩度近門失機後，終在42分鐘接應班奇挑傳近門逗射得手，半場領先1：0。

中華台北隊換邊後有效力紐約城二隊的左翼衛刁天龍表現活躍，先在53分鐘窄位勁射中柱；其後兩度交出助攻，分別於59分鐘造就班奇取得國際賽首球，以及76分鐘傳中予後備入替的前鋒游耀興建功，追平港足球差。安以恩83分鐘再於禁區外燙射破網，為中華台北隊取得寶貴的第4球，鎖定4：0的勝果後，以1個得失球優勢居首，周六晚上8時只需在旺角場賽和港足，便可保住首名出線。

加利韋特賽後說，樂見球隊達成比港足取得更多入球的目標，但指出球隊此戰錄得逾20次射門下，把握力仍需提升，「球隊很年輕、還在進步，我希望球隊嘗試更多傳球，或許對香港更直接的踢法會比較適合我們球員」。對於周六倒戈港足，他稱仍記得把守最後一關的葉鴻輝，並形容球員均具備質素，「是一支容易執教的球隊」。他強調球隊不會只求1分出線，「我們會為勝利而戰，踢法不會有太大變動。當然若港足大舉壓前，我們會縮後一點」。