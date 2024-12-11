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游泳｜何詩蓓短池世界賽女子100自次名晉級準決賽　加拿大新星400自破世績封后 (17:10)

世界短池游泳錦標賽今（11日）續於匈牙利布達佩斯舉行，27歲港隊「女飛魚」何詩蓓在女子100米自由泳初賽第6組游出最快的52.12秒，以總成績次名晉級明晨的準決賽。另外，賽事今晨誕生5項世界紀錄，其中18歲加拿大隊新星麥堅杜殊（Summer McIntosh）於女子400米自由泳決賽以3分50.25秒率先掂池，以1.05秒之差打破由國家隊星將李冰潔保持的世界紀錄封后；而港隊亦在4×50米混合接力初賽打破港績。

何詩蓓在過去兩屆短池世界賽女子100米自由泳取得1金1銀佳績，今屆她再出戰這項強項之一途程，今午先於初賽輕裝上陣，在第6組以52.12秒居首，總成績則僅次於美國隊星將禾殊的51.64秒，躋身香港時間明晨零時53分的準決賽。

另外，今晨誕生多項短池世界紀錄，其中今夏在巴黎奧運獨取3金1銀的加拿大新星麥堅杜殊，於女子400自游出3分50.25秒，以破世界紀錄成績首度封后。而美國隊的姬迪道格拉斯亦在同晚於女子200米個人混合泳以2分01.63秒同破世績封后。至於姬迪道格拉斯及後伙拍碧歌芙、莎姬爾及禾殊組成的美國隊，則在女子4×100米自由泳以破世績的3分25.01秒奪金，而禾殊又在女子50米蝶泳以23.94的新世績在準決賽首名晉級。美國男子接力隊在4×100米自由泳亦以3分01.66秒破世績封王。瑞士隊的諾爾邦迪則在男子50米蝶泳以21.43秒刷新世績首名闖決賽。

其餘港將方面，去年世青賽奪男子200米蛙泳金牌的新星麥世霆，今在男子100蛙初賽游出58.59秒，僅以總成績第30完成，未能晉級。而女將文薈喬在100蛙初賽游出1分06.61秒，雖位列32未能過關，但仍打破自己保持的港青紀錄；而她及後伙拍何甄陶、關鵬及譚凱琳於4×50米混合接力初賽，則以1分41.50秒打破香港紀錄，總成績第22止步。

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