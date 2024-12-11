歐聯｜祖雲曼城同病相逢　藍月涉逾百財務違規　最快明年3月裁決 (20:06)

祖雲達斯vs.曼城 now643台 明晨04：00直播

據多間英國傳媒報道，有關曼城財務違規的聽證會9月中開審，本月6日正式完成。根據英超賽會提交的起訴書，曼城的財務違規事項主要包括2009年至2018年間未有提供球會準確財政資料、未有提供部分球員及前領隊文仙尼的真實工資、違反歐洲足協的財政公平條例，以及拒絕配合賽會調查。曼城會方則堅決否認上述所有指控。英媒預計聽證會成員需要數個星期討論有關指控是否成立，或最快明年3月方有最終裁決，而一旦敗訴方屆時提出上訴，即使曼城面臨扣分處罰，亦可能要留待下個賽季才會執行。

場外要應付財務違規指控，曼城在場內則要面對防線傷兵滿營之困。今場作客「老婦人」前，領隊哥迪奧拿就證實守將史東斯、尼敦阿基、文路爾艾簡治、中場菲爾科頓及高華錫「全部難以趕及在歐聯出賽」，難怪哥帥在賽前記者會上不禁直言，即使面對球隊近年來最嚴重低潮，過去9場賽事只錄得1勝2和6負劣績，也是巧婦難為無米炊，「要解決我們目前的困境，最佳方法就是讓我的球員傷癒回歸。可是現在看來，這是不可能的。我估計球隊的傷兵問題，仍要持績一段長時間」。

至於主場的祖雲達斯近况同樣一言難盡。雖然今季於意甲未嘗一敗，但戰畢15輪只取6勝9和得27分，不單落後榜首的阿特蘭大7分，更創下該隊近14年來意甲頭15戰聯賽積分第二低紀錄。祖軍名宿簡拿華路就明言，老婦人現時予人不進反退之感，「我知道莫達正努力改善球隊表現，他值得更多時間撥亂反正。不過，我認為今季球隊內部存在不少問題，他們的實力已被國際米蘭、拿玻里等競爭對手拋離」。

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