壁球｜港男隊世團賽力克秘魯次名出線　港女隊小組全勝首名闖16強 (20:30)

今屆世團賽首度在香港舉辦，擁主場之利的男、女子港隊今同時間分途出戰最後一輪分組賽。男子隊因昨晚在次輪以總場數1：2反負予6屆盟主巴基斯坦隊，故今日必須擊敗秘魯隊才能奪得出線席位，首場派出個人世界排名升至第44的梁子軒，雖被對手Rafael Galvez以11：4先取首局，但梁子軒其後連贏3局11：5、11：7、11：4收下比賽。以個人世界排名第40成港隊「一哥」的劉子均，在第2場迎戰日前打入香港壁球公開賽男子組4強兼世界第3的迪阿高（Diego Elias），經過29分鐘後以直落3局（8：11、8：11、6：11）落敗，被秘魯隊追成1：1。來到第3場，本地男子成年組排第5的鄧銘漮則以直落3局（11：8、11：5、11：6）輕取Alonso Escudero，終助港隊以總場數2：1獲勝，並以H組次名晉級16強，將在明晚7時半惡鬥G組首名的美國隊。

為港隊奠勝的鄧銘漮賽後表示當時並沒考慮輸贏，「我只是想把我全部具備的技術打出來，透過表現來決定今天的賽果，我很開心可在球場內打好每一局，最後協助球隊出線」。而力戰而敗的劉子均亦稱這次能與高水平球手對決能夠了解自己的實力。此外，4子均認為若未來在賽事中若面對衛冕兼有4名世界前10球手在陣的埃及隊也是不錯的經驗。

女子組方面，賽前在F組兩連勝居首的港隊今硬碰南非隊，打頭陣的李嘉兒面對Teagan Roux以局數3：1（11：4、8：11、11：5、11：4）先拔頭籌，之後上屆杭州亞運兩銀得主的陳善鈺在第2場對Hayley Ward時曾以局數1：2落後，惟連取兩局11：5下險勝，為港隊領先至2：0。之後「大師姐」湯芷穎則在第3場輕鬆以直落3局（11：7、11：2、11：3）擊敗Alexa Pienaar，港隊總場數贏3：0，分組賽3戰全勝兼不失一場下首名出線，明午5時半將在16強對陣B組次名的蘇格蘭隊。

對於今仗表現，李嘉兒表示自己節奏有時被對手影響，令中段比分上變得較緊湊，「對方隊員和教練也很用力打氣，表現來講我覺得可以再好些」。而22歲小將陳善鈺雖在激戰下獲勝，但她透露仍感到緊張，「當我愈緊張就會愈沒自信及打得差，並給予對手機會，對手亦變得愈來愈有信心，這是一個『課堂』讓我學習」。

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