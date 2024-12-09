明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

壁球｜世壁團體賽首在港開打　港女隊首日兩連勝排首名　港男隊明鬥秘魯爭出線 (23:14)

首度在香港舉辦的世界壁球團體賽今日（9日）起一連7日於香港足球會開鑼，擁主場之利的女子港隊首日均以總場數3：0分別擊敗芬蘭及澳洲隊，分組賽兩連勝暫列首名。男子隊首仗總場數3：0輕取意大利隊，但在第2場以1：2反負巴基斯坦隊，明午將在最後一場對秘魯隊爭出線。

世界壁球總會今屆破天荒二合為一，結合男、女子組賽事在同一場地上演。過去最佳成績均為銅牌兼以去年杭州亞運班底參賽的港隊男、女團分途出擊。女隊在F組首場迎戰芬蘭隊，派出杭州亞運女單銀、銅牌得主陳善鈺與何子樂，聯同湯芷穎均以直落3局擊敗對手，總場數贏3：0旗開得勝；第二場惡鬥9次世團賽封后的澳洲隊，何子樂直落3局先拔頭籌，緊接陳善鈺對Sarah Cardwell雖先負9：11，但之後連贏3局11：6、11：3、11：7反勝。最後李嘉兒出戰第3場對Madison Lyon，首局贏11：4後，次局戰至「刁時」以10：12告負，惟最後連贏兩局11：3及11：5，終助港隊總場數勝3：0，分組賽兩連勝排F組首名，明午3時將在最後一場對南非隊。

港隊「一姐」何子樂賽後稱暫時滿意表現，「首次在香港參與大型團體賽，加上在主場出戰有很多球迷觀賽，一開始可能會有點緊張，但打下去都發揮不錯」。陳善鈺也坦承有少許不適應場地及感緊張而首局失利；同樣被對手一度扳平的李嘉兒亦坦言節奏上有點亂致較多失誤。湯芷穎則期望團隊狀態逐漸提升下能迎接更難比賽。

男子組方面，港隊在H組首場派出杭州亞運男單銅牌得主梁子軒，聯同劉子均及鄧銘漮同樣直落3局取勝，總場數以3：0擊敗意大利隊。第2仗港隊硬碰曾6次成世界冠軍的巴基斯坦隊，個人世界排名第40位的劉子均曾兩度領先局數下，兩度被對手Muhammad Asim Khan追和，決勝局激戰64分鐘險勝11：4；第2場出賽的梁子軒同樣兩度領先局數被追平，並在決勝局以6：11不敵Noor Zaman，場數被追成1：1。最終黃祉謙在第3場以3局5：11負Nasir Iqbal，港隊總場數反負1：2，明午3時在最後一場，面對有日前打入香港壁球公開賽男子組4強、世界排名第3的迪阿高（Diego Elias）在陣的秘魯隊爭出線。

港隊「一哥」劉子均賽後表明與巴基斯坦這老對手對決並不陌生，「彼此之間也是很熟悉，在這場比賽我們可能有些壓力，所以未能有最好發揮」。今仗無落場的鄧銘漮則認為代他出戰的黃祉謙已盡力，「他嘗試過透過很多方法拆解，但對手經驗及發揮都比較穩定」。對於明日賽事，鄧銘漮說：「現時已逼到我們去無得輸的地步，我相信隊友都會放下所有壓力，因為我們本身目標是出線，大家會將所有技術發揮出來。」

其他報道：亞盃外︱港足亞盃外再遇印度　鬥新加坡孟加拉爭連續兩屆晉決賽周

相關字詞﹕明報體育 編輯推介 世界壁球團體賽 香港足球會 港隊 陳善鈺 何子樂 湯芷穎 梁子軒 劉子均 鄧銘漮

上 / 下一篇新聞