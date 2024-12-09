壁球｜世壁團體賽首在港開打　港女隊首日兩連勝排首名　港男隊明鬥秘魯爭出線 (23:14)

世界壁球總會今屆破天荒二合為一，結合男、女子組賽事在同一場地上演。過去最佳成績均為銅牌兼以去年杭州亞運班底參賽的港隊男、女團分途出擊。女隊在F組首場迎戰芬蘭隊，派出杭州亞運女單銀、銅牌得主陳善鈺與何子樂，聯同湯芷穎均以直落3局擊敗對手，總場數贏3：0旗開得勝；第二場惡鬥9次世團賽封后的澳洲隊，何子樂直落3局先拔頭籌，緊接陳善鈺對Sarah Cardwell雖先負9：11，但之後連贏3局11：6、11：3、11：7反勝。最後李嘉兒出戰第3場對Madison Lyon，首局贏11：4後，次局戰至「刁時」以10：12告負，惟最後連贏兩局11：3及11：5，終助港隊總場數勝3：0，分組賽兩連勝排F組首名，明午3時將在最後一場對南非隊。

港隊「一姐」何子樂賽後稱暫時滿意表現，「首次在香港參與大型團體賽，加上在主場出戰有很多球迷觀賽，一開始可能會有點緊張，但打下去都發揮不錯」。陳善鈺也坦承有少許不適應場地及感緊張而首局失利；同樣被對手一度扳平的李嘉兒亦坦言節奏上有點亂致較多失誤。湯芷穎則期望團隊狀態逐漸提升下能迎接更難比賽。

男子組方面，港隊在H組首場派出杭州亞運男單銅牌得主梁子軒，聯同劉子均及鄧銘漮同樣直落3局取勝，總場數以3：0擊敗意大利隊。第2仗港隊硬碰曾6次成世界冠軍的巴基斯坦隊，個人世界排名第40位的劉子均曾兩度領先局數下，兩度被對手Muhammad Asim Khan追和，決勝局激戰64分鐘險勝11：4；第2場出賽的梁子軒同樣兩度領先局數被追平，並在決勝局以6：11不敵Noor Zaman，場數被追成1：1。最終黃祉謙在第3場以3局5：11負Nasir Iqbal，港隊總場數反負1：2，明午3時在最後一場，面對有日前打入香港壁球公開賽男子組4強、世界排名第3的迪阿高（Diego Elias）在陣的秘魯隊爭出線。

港隊「一哥」劉子均賽後表明與巴基斯坦這老對手對決並不陌生，「彼此之間也是很熟悉，在這場比賽我們可能有些壓力，所以未能有最好發揮」。今仗無落場的鄧銘漮則認為代他出戰的黃祉謙已盡力，「他嘗試過透過很多方法拆解，但對手經驗及發揮都比較穩定」。對於明日賽事，鄧銘漮說：「現時已逼到我們去無得輸的地步，我相信隊友都會放下所有壓力，因為我們本身目標是出線，大家會將所有技術發揮出來。」

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