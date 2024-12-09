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F1｜諾利斯贏煞科站領麥拿侖相隔26年重奪總冠軍　咸美頓「梗頸四」告別平治生涯12載 (19:53)

世界一級方程式（F1）煞科戰昨（8日）在阿布札比舉行，雖然冠軍車手早成紅牛荷蘭車手韋斯塔本囊中物，但冠軍車隊之爭則要鬥至最後。結果排頭位出賽的諾利斯守住優勢「由頭帶到尾」，協助其所屬的麥拿侖車隊自1998年後，相隔26年再嘗總冠軍滋味。同時已效力平治車隊12年的咸美頓，亦在阿布札比上演離隊前最後一戰。

煞科戰前已領先死敵法拉利21分的麥拿侖車隊， 兩名車手諾利斯及隊友皮亞斯齊此仗分列頭兩名起步。雖然後者開賽不久已撞到韋斯塔本的戰車大幅落後，但搶得領先位置的諾利斯表現平穩，未有給予緊隨其後的法拉利雙雄辛斯及陸克萊超前機會，最終諾利斯以5.832秒優勢力壓辛斯率先衝線，麥拿侖亦以總分666分力壓652分的法拉利，贏得F1史上第9次車隊總冠軍，比取得總冠軍次數最多的法拉利少7次。

揚威阿布札比站後，諾利斯受訪時自言今季與一眾隊友享受了「一個完美的旅程，對大家絕對是非常特別的經歷」。其後他又提早向一眾群雄下戰書：「我今年有犯錯的時刻，也從中汲取教訓。我也從韋斯塔本及其他車手身上學了很多，我有信心明年不單仍是麥拿侖年，也將會是屬於我的一年。」

麥拿侖車隊苦候26年至今方圓夢，另一冠軍級車手咸美頓亦在今季謝幕後，準備開展事業新一頁。這名英國車手過去12年一直都是平治車隊要員，曾助平治由2014年至2020年7季內6奪世界冠軍。雖然下季已落實加盟法拉利車隊，咸美頓在今季最後一場阿布札比站賽事仍盡顯功架。他克服前日排位賽出師不利只排第16名起步的劣勢，比賽開始後一直採取主動進攻戰術，最終在最後一圈力壓隊友羅素以第4名衝線，為自己的平治之旅劃上句號。

「黑帝」咸美頓賽後輕拍其平治戰車，然後除下頭盔揮手向車迷致意，他在記者會上對其戰友致以感謝及衷心祝福：「這是我最後一次代表平治出戰。當我完成賽事，離開戰車及賽場之時，我永遠都不會忘記那個時刻。能夠效力平治車隊，與大家一起追夢、實現夢想取得成功，是我人生中感到最值得自豪的事。」

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