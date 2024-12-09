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英超｜車路士挫熱刺少利物浦4分　阿仙奴和波續排第3　華迪領李城搶1分「雲佬」保不敗 (19:09)

古古列拿今晨（9日）英超初段兩度跣倒導致車路士先失兩球，卻藉隊友高爾彭馬下半場射入兩個12碼，令熱刺在這場倫敦打吡戰主場以3：4反負。「藍戰士」賽後以兩分甩開作客1：1打和富咸的阿仙奴續排次席，落後少踢1場的一哥利物浦4分，惟領隊馬利斯卡仍對奪標保持低調，戲言列強「或不像古古列拿般滑倒」。

古古列拿的爆炸頭髮型向來是焦點，但此役賽後卻落在他棄用球靴。這名西班牙隊左閘先後在5和11分鐘跣腳，造就倒戈的熱刺前鋒蘇蘭基及中場古路施夫斯基破網。17分鐘，車路士翼鋒查頓辛祖遠射得手，連續兩場英超建功，加上中場高爾彭馬於下半場61和84分鐘以極刑梅開二度，以及中場安素費南迪斯在73分鐘亦「士哥」，終令有前鋒孫興慜在補時6分鐘追回1球的熱刺以3：4敗陣，近3場聯賽僅取1分下，以15戰得20分排11位。

車路士在英超連贏4場後以31分續守在次席，但主帥馬利斯卡賽後重申球隊仍未對摘冠做好準備，並笑言：「阿仙奴、曼城和利物浦或不像古古拿加般滑倒。他們的實力遠高於車路士，我們可做的是每天尋求進步。」古古列拿此仗兩度出事後走到場邊更換球靴，賽後更在社交網上載相片顯示已扔掉原先的球靴。

另邊廂，阿仙奴則被鄰會富咸前鋒魯爾占美尼斯在11分鐘打開紀錄，至52分鐘才由「兵工廠」前鋒夏維斯迎頂角球，造就中堅威廉沙列巴門前加一腳扳平。88分鐘，阿仙奴翼鋒布卡約沙卡頭槌建功，但經視像裁判（VAR）介入，證實這次攻勢有球員越位而告吹。

同日在79分鐘仍落後兩球的李斯特城，藉37歲老將占美華迪在86分鐘建功，以及補時1分鐘助攻卜比列特破網，主場2：2逼和白禮頓，令新帥「雲佬」雲尼斯達萊兩次領軍勝和各一，連同之前任曼聯看守領隊帶兵，共錄得4勝2和仍不敗。另般尼茅夫作客2：1絕殺葉士域治後取三連勝，賽後與白禮頓同得24分。

此外，韋斯咸明晨主場迎戰狼隊前，日前在嚴重交通意外中導致下肢骨折的34歲牙買加國腳前鋒米查利安東尼奧已施手術，並移至倫敦中部一間醫院留醫觀察，經已清醒。

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