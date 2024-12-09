體壇奧斯卡｜傑運即日起接受體育總會提名　陳諾思笑談劍擊隊競爭激烈 (18:46)

有「體壇奧斯卡」之稱的傑運，港協暨奧委會今午在奧運大樓舉行記者會公布詳情，安排4名巴黎奧運港隊代表出席分享近况，包括女子花劍的陳諾思、柔道的王嘉莉、跆拳道的盧蔚豐及三項鐵人的伍泰龍，並由田徑短跑港將梁筠宜客串做司儀。問到有否信心獲提名，19歲小將陳諾思坦言劍擊隊有更多厲害運動員，「我其實沒有提名也沒所謂，有提名的話會很開心」。她透露因在美國讀書出現時差問題而暫未重拾狀態，「之前回來香港參加公開賽，當日下午就已很疲倦，完全不知自己在做什麼，晚上亦完全忘記下午做過什麼，時差對我的狀態有很大影響」。她又期望能在明年1月回港主場出戰世界盃分站賽事。

港隊日前在香港世界跆拳道品勢賽取得1銀4銅佳績，跆拳道有望升級至香港體育學院「精英A」項目，22歲的香港跆拳道「一哥」盧蔚豐對此感高興，「希望到時可以到體院練習和有更多資源。現在我們沒有固定場地訓練，有訓練場地對搏擊或品勢項目都是好事」；王嘉莉透露近期已恢復力量訓練，稱若康復進度良好盼出戰明年4月底上演的亞洲賽；伍泰龍則稱現時仍在放假階段，待明年2月開季再爭佳績。

今屆傑運續設4個組別獎項，包括香港傑出男、女運動員、最佳運動組合及最佳運動隊伍。傑出男、女運動員分別有最多5名得獎者，得票最高運動員將分獲「星中之星」殊榮。最佳運動組合得獎者共3組，最佳運動隊伍則一隊獲獎。體育總會提名期即日起至明年1月10日，2月10日至3月9日開始接受公眾投票，4月17日於灣仔會展舉行頒獎典禮揭曉選舉結果。

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