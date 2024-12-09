亞盃外︱港足亞盃外再遇印度　鬥新加坡孟加拉爭連續兩屆晉決賽周 (15:58)

現世界排名156位的港足，上屆亞盃外相隔56年晉身決賽周，今屆位列第2檔次，最終被編入C組，繼上屆再遇排127名的印度隊，同組其餘兩隊為161名的新加坡隊及185名的孟加拉隊。賽事明年3月至2026年3月舉行6場主客分組賽，6組首名晉身決賽周，港足首仗於明年3月25日作客新加坡隊，首場主場為明年6月10日對印度隊，力爭再次出席決賽周。

剛在東亞盃外圍賽達成在港足第100次上陣的隊長門將葉鴻輝稱，同組實力最強一定是印度，但同時不能忽視新加坡，「將要再次去印度，與之前有些分別，上次是賽會制要留在印度一段時間，今屆回復有主場及作客。當然每次到那個地方作客都會有不同困難，我們會盡能力踢好每場，爭取今次出線機會」。

上屆亞盃外於新冠疫情期間2021年6月舉行，當時改為賽會制每組集中一個地點只踢單循環3仗。港足在D組作客印度最終3戰兩勝1負得6分，分別2：1及3：0擊敗阿富汗和柬埔寨隊，縱最後一場0：4大敗予印度，惟賽前已確定成為5隊小組最佳次名之一晉身決賽周；去年3月主場友賽新加坡隊則踢成1：1。

港足亞洲盃外圍賽賽程

2025年

3月25日：客vs.新加坡

6月10日：主vs.印度

10月9日：客vs.孟加拉

10月14日：主vs.孟加拉

11月18日：主vs.新加坡

2026年

3月31日：客vs.印度

亞洲盃外圍賽抽籤結果：

A組：塔吉克、菲律賓、馬爾代夫、東帝汶

B組：黎巴嫩、也門、不丹、文萊

C組：印度、中國香港、新加坡、孟加拉

D組：泰國、土庫曼、中華台北、斯里蘭卡

E組：敍利亞、阿富汗、緬甸、巴基斯坦

F組：越南、馬來西亞、尼泊爾、老撾