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東亞外｜港足3球輕取蒙古響頭炮　賀葉鴻輝國際賽百場里程　尼高拉斯首擔正即建功 (20:10)

香港足球代表隊今晚（8日）主場展開東亞盃外圍賽之旅，B組首戰先在旺角大球場迎戰蒙古隊。港足終憑艾華頓和黃威上半場建功，以及尼高拉斯首度擔正即獲國際賽首球，以3：0輕鬆響頭炮，與3329名入場球迷慶祝門將兼隊長葉鴻輝達成國際賽百場里程。

港足此戰續由第100次為大港腳上陣的葉鴻輝把關，他賽前獲香港足總在場上安排簡單儀式致敬，其妻及兒子Declan亦有到場獻花，以及足總主席霍啟山致送印有100字樣的球衣相框。周緣德、鐘樂安、費蘭度及徐宏傑組成防線，中場為顏卓彬及黃威，尼高拉斯與艾華頓在兩側，前線則有祖連奴和安永佳搭檔。

世界排名第156位的港足面對排名第187的蒙古，場上局面反映排名差距。港足甫開賽水銀瀉地狂攻，戰至24分鐘靠尼高拉斯截球後策動快攻，祖連奴接應直線傳送後，左路底線傳中予艾華頓近門撞入，打破缺口。一對「森巴孖寶」34分鐘再度連線，艾華頓與祖連奴右路小組配合後，前者妙傳予黃威輕鬆射入，助港足半場兩球領先。

港足換邊後收起鐘樂安和艾華頓，換上「地標」的中堅杜度和翼鋒艾華。艾華52分鐘獲得單刀機會，惟長驅直進後射門被蒙古門將根達擋走；然而他59分鐘在右路發難傳中，造就尼高拉斯頭槌攻入國際賽生涯首球。港足隨後再收起費蘭度、祖連奴及黃威，換上亞歷斯祖、陳肇鈞和余在言，最終維持3：0的勝果，在東亞外首戰旗開得勝。港足下仗將於周六晚上8時，在旺角場迎戰由前帥加利韋特率領的中華台北隊。

港足主教練韋斯活賽後記招說，此戰未有特別考量得失球差急於爭取入球，只求無球員受傷，並盡量讓球員獲得出場機會，樂見麾下取得一場大勝，「我們正在建立勢頭，團隊正處於絕佳的精神狀態，這從場上的球員發揮及他們的爭勝欲望可看見」。

韋斯活此戰讓尼高拉斯首擔正，對方即不負所託獲得進帳，他笑說：「我估沒有人比他更高興。若要為本仗挑選最精彩時刻，這入球讓我最高興，畢竟當日我為了考察他遠赴北區運動場，並選他入隊。」23歲入籍兵尼高拉斯則稱取得國際賽首球的心情難以形容，「很榮幸穿起這戰衣。教練賽前着我盡情享受，只要跟隨指示便一切順利，我認為我做到了」。至於今年2月入籍的杜度10月首入港足決選後，苦待4仗終迎處子戰，「我愛足球也愛香港，為香港作戰把兩件事連結在一起，意義非凡」。

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