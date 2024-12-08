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壁球︱蘿雲歌雅港壁賽封后兼重當「一姐」　莫斯塔化亞素亦贏「埃及內訌」稱王 (23:02)

一連7日舉行的香港壁球公開賽今晚（8日）在中環愛丁堡廣場的玻璃場落幕，今屆男、女子組決賽先後上演世界排名頭兩名對決兼「埃及內訌」，均為次號種子的莫斯塔化亞素（Mostafa Asal ）及蘿雲歌雅（Nouran Gohar）分別在決賽同樣激戰約1小時後以局數3：1獲勝，後者更在世界排名的分數超越同胞舒雅賓妮（Nour El Sherbini），重返世界第一寶座。

香港壁球公開賽今先進行女子組決賽，由昨日在4強淘汰衛冕冠軍另一埃及同胞夏瑪妮（Hania El Hammamy）的蘿雲歌雅，惡鬥淘汰美籍好手奧利維亞（Olivia Weaver）的舒雅賓妮。舒雅賓妮在這場歷時55分鐘的比賽中，先以11：6旗開得勝，但蘿雲歌雅其後加強攻勢，終以11：5、11：9、11：9以局數3：1反勝，也是繼2016年後再次奪標，世界排名也將升上女子組世界第一。

蘿雲歌雅賽後表明首局發揮不佳因失去專注力，「比賽執行上出現偏差，當該局結束後我對自己有點生氣，我知道搞砸了，但告訴自己需要全力以赴」。她又回應再成「世一」的感受時說：「我覺得在去年付出很多努力，現時事情開始得到回報。」她縱使不會代表埃及隊參與於明日開戰的世界壁球團體錦標賽，但透露其後將會為2028年洛杉磯奧運做好準備，希望之後能一直保持健康。

男子組次號種子的莫斯塔化亞素雖在首局以11：5領先，卻被「一哥」阿里法拉格（Ali Farag）在次局以11：4追和，但莫斯塔化亞素經過51分鐘後連贏兩局11：8、11：5，終同樣以局數3：1勝出，相隔兩年後再奪得賽事冠軍。曾在上屆賽事4強以直落3局不敵阿里法拉格的莫斯塔化亞素稱此役並不能視作為復仇，反之好像是一種解脫，「他是我們這項運動（壁球）的傳奇人物，我很高興能再次與他同場競技」。將代表埃及隊參戰世團賽的他，亦期望今屆能協助國家隊再次成為世界冠軍。

此外，大會賽前亦為現場球迷安排舞獅表演，以及在場外租用雪糕車，派發免費軟雪糕。

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