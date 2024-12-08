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乒乓球｜港隊混合團體世界盃勝羅馬尼亞奪銅　國家隊挫韓國衛冕 (21:45)

為期8天的第2屆乒聯混合團體世界盃今（8日）在成都煞科，港隊今早在4強戰以5：8不敵韓國隊無緣決賽，其後在季軍戰以8：2大勝羅馬尼亞隊，首次在這賽事獲得獎牌，而國家隊則先後在準決賽和決賽，同以8：1輕取羅馬尼亞和韓國隊，蟬聯冠軍。

上屆早在首階段出局的港隊，昨在今屆次階段一日兩賽中，先輕取美國隊後險勝日本隊，鎖定以第3名晉身4強，今早與排次席韓國隊爭入決賽，惟在首階段交手曾以8：2挫港隊、有女單名將申裕斌壓陣的韓國隊平均質素較高，即使港隊的杜凱琹曾在第2場以3：0勝擅於削球的女單名將徐孝元，一度追至3：3平手，卻因隊友黃鎮廷在男單負張禹珍，並在3場雙打失利下，終以局數5：8落敗，無緣決賽。

港隊在季軍戰碰羅馬尼亞隊，先後藉混雙姚鈞濤／吳詠琳、女單杜凱琹、男單黃鎮廷及男雙黃鎮廷／姚鈞濤，分別取得3、2、2和1分，以8：2獲勝贏得銅牌。至於國家隊則繼在4強以8：1淘汰羅馬尼亞隊後，在決賽再以同一局數打敗韓國隊，連續兩屆奪魁。

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