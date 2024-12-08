英超｜曼市雙雄下輪交鋒前齊失分　曼聯隔30年主場首負森林　曼城逼和水晶宮反底疑曇花一現 (19:06)

艾摩廉在英超和歐霸首3次領軍曼聯2勝1和，上輪聯賽作客被阿仙奴兩個角球攻陷吞首敗，此役開賽90秒又再輸角球，身高1.75米的曼聯後衛利辛度馬天尼斯，無法阻止1.95米的森林守將尼高拉米連高域頂入。曼聯前鋒海倫於18分鐘扳平結束上半場。47分鐘，森林中場基比斯韋特禁區頂射門雖正中，但曼聯門將奧拿拿無端撲向右邊致失守。54分鐘，身高1.91米的森林中鋒基斯活特頭槌攻門「笠」過奧拿拿，回防後柱的利辛度馬天尼斯卻沒解圍意識下讓皮球彈入，即使隊友般奴費南迪斯於61分鐘追回一球，曼聯終亦負2：3，以15戰得19分排第13。

艾摩廉回應再輸角球道：「不敵阿仙奴後，己隊已在這方面努力改善，但並非易事，我需為此負責。」他又稱為了堵塞這方面的漏洞，決定在65分鐘換入1.94米的守衛哈利馬古尼。此外，今夏加盟曼聯擔任體育總監5個月的艾舒禾夫，賽後與高層開會後離職。

早前各賽事7戰1和6負的曼城則在4和56分鐘被水晶宮破門，卻藉箭頭艾寧夏蘭特及左閘歷高利維斯在30和68分鐘建功逼和2：2完場，賽後以27分續當「四哥」，令上場聯賽大勝森林似是虛火，而利維斯在84分鐘「兩黃變一紅」被逐，下輪主場迎戰曼聯需停賽。另阿士東維拉主場1：0勝修咸頓與森林同得25分，主場以4：2挫紐卡素的賓福特得23分。

英超周二凌晨上演韋斯咸主場對狼隊，昨駕駛法拉利跑車的主隊鋒將米查利安東尼奧在倫敦發生嚴重交通意外，一度被困車內約1小時，最後由直升機送院搶救。據報34歲的他已恢復意識和情况穩定。

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