東亞外︱葉鴻輝回顧15年港足百場生涯　感激豐富人生寄語後輩保持危機感　喜見球迷打氣愈有組織 (21:48)

葉鴻輝以一場大勝及零失球完美完成第100場港足，完場後用大聲公向球迷區稱過了「特別的一晚」。阿輝賽後受訪稱在港足生涯得到很多開心回憶，豐富了人生，「時間過得好快，但也用了15年才做到港隊100場，由當年死𡃁仔，初生之犢不畏虎，後生時可享受落場比賽。現在耐了大家對我有期望時，壓力自然會大，當然每場都想做到最好貢獻球隊」。他又寄語後輩如想在港足上陣100場，最緊要身體健康，以及要有對勝利的欲望，「不要覺得每次可落場是必然的事，我到現在當每次代表港隊都是最後一場」。他亦稱想代表港足踢到多少場不是他決定，而是教練話事，「你不知幾時會有後起之秀超越你，要時刻保持危機感」。他又不忘感謝太太在他外出比賽時照顧兒子，「令我可全心全意在足球事業」。

葉鴻輝向本報表示，100場賽事中最深刻是「地標戰」在2010年2月東亞盃決賽周作客對日本隊，「當時輸0：3，第一次踢國際A級賽，對手又有好多當打國腳，自己覺得當時表現都不錯，至今仍然好深刻」。

談到最開心的賽事，阿輝則選兩年前作客印度力戰的亞洲盃外圍賽，「當時正值疫情情况很特別，很多隊友都水土不服，大家都是憑着意志去踢，所以正式確定晉身決賽周時，真的好開心」。最失望的賽事則是今年初到卡塔爾首戰亞洲盃決賽周，第2場分組賽對伊朗隊僅負1球一仗，「那場我們完全踢出教練部署，做到不少攻勢，令到亞洲強隊伊朗踢得很辛苦，但最後取不到分數，所以很失望。我都好想代表港隊再一次參與亞洲盃決賽周」。

2015年兩場世界盃外圍賽，主場及作客面對中國國家足球隊（國足）合共接近80次攻門力保不失，葉鴻輝稱當時大環境氣氛，令賽事確實廣為球迷關注，「當時中國隊是一隊很有能力的球隊，所以能夠打和是開心的」。

15年來，阿輝憶述起初代表港足時，當年球迷不像現在有組織性，「以前支持的球迷坐得較分散，多年來看到港隊Die Hard球迷愈來愈多、打氣愈有組織」。他又感謝在網上為他仔細紀錄港足上陣資料的有心球迷，「香港有好多球迷好支持港隊，無論入場打氣還是背後幫球隊所做的事，很多謝他們咁多年以來支持」。與此同時，阿輝稱見證港足由本土球員為主到漸多入籍兵，「當然現在本土和入籍球員都相處融洽，不過以前多華人的港隊時，一齊玩的氣氛是好點」。他亦欣喜港隊在多方面愈見專業，「以前只得主教練、助教、門將教練和整理裝備人員。現在助教都有2至3人，還有體能教練、比賽分析員、專責球隊經理，亦多了商業贊助或廣告支持港隊」。他最後想多謝每位隊友「在我龍門前幫手」，「足球不是一個人，而是整支球隊的事，無了邊個都唔得，還要多謝每位港隊主教練對我的信任、球隊上下職員都付出很多」。

葉鴻輝15年港足100場生涯回顧

場次 日期 賽事 賽果 簡評

1 2010年2月11日 東亞盃決賽周 客0：3負日本 首場國際A級賽

7 2011年7月23日 世界盃外圍賽 客0：3負沙特阿拉伯 首次參加世盃外

27 2013年11月19日 亞洲盃外圍賽 主0：2負烏茲別克 首次戴上港足隊長臂章

32 2014年10月14日 香港足總百周年表演賽 主0：7負阿根廷 被美斯兩度破門

38 2015年6月11日 世界盃外圍賽 主7：0勝不丹 在國際賽最大勝仗

40 2015年9月4日 世界盃外圍賽 客0：0和中國

46 2015年11月17日 世界盃外圍賽 主0：0和中國 兩鬥國足面對合共近80次攻門力保不失

50 2016年10月6日 國際友誼賽 客2：0勝柬埔寨 第50場國際A級賽

57 2017年6月13日 亞洲盃外圍賽 主1：1和朝鮮 時隔8年再次打和朝鮮隊

68 2018年11月16日 東亞盃外圍賽 客5：1勝蒙古 藉較多入球力壓同分朝鮮隊，時隔9年晉身決賽周

71 2019年9月10日 世界盃外圍賽 主0：2負伊朗 以71場超越李志豪成為港足上陣最多球員

80 2022年6月11日 亞洲盃外圍賽 客3：0勝柬埔寨 賽後落實睽違56年再奪亞洲盃決賽周席位

89 2024年1月14日 亞洲盃決賽周 客1：3負阿聯酋 首次參與亞洲盃決賽周

96 2024年10月10日 國際友誼賽 客0：1負列支敦士登隊 首次作客歐洲比賽

100 2024年12月8日 東亞盃外圍賽 主3：0勝蒙古 港足第100場上陣里程碑