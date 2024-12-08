明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

日職︱神戶勝利船煞科主場大勝湘南比馬　成功衛冕隊史首次兩連霸 (15:11)

日職今午（8日）煞科，神戶勝利船憑宮代大聖、武藤嘉紀及扇原貴宏各建一功，在主場以3：0大勝湘南比馬，成功衛冕兼隊史首次兩連霸。

今季日職爭冠有3支球隊鬥到最後，季尾才升上榜首的神戶勝利船，賽前只領先緊隨的廣島三箭及町田澤維亞分別1分及3分，煞科戰在御崎公園球場出擊，26分鐘由前鋒宮代大聖門前補射得手，以及武藤嘉紀43分鐘近射建功，半場已領先2：0，加上中場扇原貴宏70分鐘遠射錦上添花，終勝3：0，主教練吉田孝行帶領神戶連續兩季在主場高舉日職獎盾。另邊廂，由於廣島與町田作客同樣以1：3分別不敵大阪飛腳及鹿島鹿角，神戶最終38戰72分，以4分優勢力壓廣島封王，亦是日職歷來第6隊能夠蟬聯冠軍，升班馬町田則66分得季軍，日職前3名將參與來季亞冠精英聯賽，至於大阪飛腳與町田同分，但因得失球差不及得第4，來季出戰亞冠盃2分組賽。

護級形勢方面，磐田山葉作客0：3不敵榜尾的烏栖砂岩後，維持38分排尾三，重返日職僅一季，下季聯同鳥栖及北海道札幌岡薩多齊降至日乙。日職年度頒獎禮緊接周二晚舉行，屆時將公布今季日職年度最佳球員、最佳陣容、最佳年輕球員等獎項，橫濱水手巴西籍射手安達臣盧比斯則以24球，連續兩季成為日職金靴獎得主。

相關字詞﹕編輯推介 體育 日職 神戶勝利船 湘南比馬 大阪飛腳 對 廣島三箭 町田澤維亞 磐田山葉

上 / 下一篇新聞