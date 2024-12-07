乒乓球｜港乒先輕取美國後險勝日本　混合團體世盃鎖定4強席位　明早與韓國爭入決賽 (21:25)

決定4強席位的「港日大戰」，港隊首場以姚鈞濤／吳詠琳出戰混雙，以及次仗以杜凱琹出戰女單賽事，皆以局數2：1 擊敗日本對手先下兩城。不過日本其後在男單賽事憑田中佑汰擊敗黃鎮廷，再在女雙以局數2：1擊敗港隊雙姝吳詠琳／杜凱琹，總局數追成6：6。

及至關鍵的男雙賽事，黃鎮廷／姚鈞濤與荻原敬史／田中佑汰各取一局，最終黃鎮廷／姚鈞濤組合最後一局險勝11：9鎖定勝局。港隊賽後7戰5勝2負取得小組第3，而4強最後一席則就由7戰4勝3負的羅馬尼亞隊取得。

至於賽事奪冠大熱兼東道主國家隊，則繼續展現超班本色，首仗先以總局數8：0兵不血刃橫掃法國隊，及至對羅馬尼亞隊仍未有留手，再以總局數8：0取得連捷，次循環取得7戰全勝佳績首名出線。連勝日本及德國8：5的韓國，則以7戰6勝1負取得次名。

其他報道：英超｜英國風暴肆虐 愛華頓今晚迎利物浦默西賽德郡打吡延期

其他報道：劍擊｜張家朗世盃高崎站不敵宿敵4強止步 收穫今季首面銅牌