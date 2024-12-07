乒乓球｜港乒先輕取美國後險勝日本　混合團體世盃鎖定4強席位　明早與韓國爭入決賽 (21:25)

力爭躋身在成都舉行的乒聯混合團體世界盃淘汰賽的香港乒乓球代表隊，今（7日）在次階段最後一個賽日先以8：3輕取美國隊，再在傍晚與勁敵日本隊激戰5場下以總局數8：7險勝對手，得以鎖定4強一席，明早與韓國爭入決賽。
決定4強席位的「港日大戰」，港隊首場以姚鈞濤／吳詠琳出戰混雙，以及次仗以杜凱琹出戰女單賽事，皆以局數2：1 擊敗日本對手先下兩城。不過日本其後在男單賽事憑田中佑汰擊敗黃鎮廷，再在女雙以局數2：1擊敗港隊雙姝吳詠琳／杜凱琹，總局數追成6：6。
及至關鍵的男雙賽事，黃鎮廷／姚鈞濤與荻原敬史／田中佑汰各取一局，最終黃鎮廷／姚鈞濤組合最後一局險勝11：9鎖定勝局。港隊賽後7戰5勝2負取得小組第3，而4強最後一席則就由7戰4勝3負的羅馬尼亞隊取得。
至於賽事奪冠大熱兼東道主國家隊，則繼續展現超班本色，首仗先以總局數8：0兵不血刃橫掃法國隊，及至對羅馬尼亞隊仍未有留手，再以總局數8：0取得連捷，次循環取得7戰全勝佳績首名出線。連勝日本及德國8：5的韓國，則以7戰6勝1負取得次名。
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