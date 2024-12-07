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劍擊｜張家朗世盃高崎站不敵宿敵4強止步　收穫今季首面銅牌 (17:01)

香港男子花劍隊今日（7日）在日本出戰世界盃高崎站個人賽正賽，其中兩屆奧運冠軍「劍神」張家朗勇闖4強，縱不敵巴黎奧運決賽手下敗將、意大利隊劍手馬基（Filippo Macchi），仍奪得新一季國際賽首面銅牌。

挾「世一」之名出戰的張家朗憑世界排名直入正賽，首關64強先以15：13挫韓國隊老對手河泰圭；32強碰上創下個人最佳成績的18歲港隊師弟麥朗圖，以15：10摘勝。他其後在16強和8強，分別以15：7和15：10淘汰美國隊的卓斯安馬（Chase Emmer）和英國隊的占美曲克（Jaime Cook），今季第2次出戰世盃便殺入4強。

張家朗在4強與意大利隊劍手馬基合演巴黎奧運男花決賽翻版，當時兩人因「決一劍」連打3次的爭議引發兩地網民在社交網掀起罵戰。兩人甫開賽積極對攻，馬基在4：4平手時連刺3分拉開，首節領先9：7。張家朗次節傾力反撲，但早段再連失3分落後7：12，終以9：15憾負，收獲今季首面銅牌。

除了張家朗及麥朗圖，港隊另有崔浩然和梁千雨亮相正賽，崔浩然以6：15不敵日本隊的松山恭助，梁千雨則以7：15負意大利隊的比安基（Guillaume Bianchi），同在64強止步。男花港隊明日轉戰團體賽，首戰16強先鬥韓國隊。至於在韓國釜山出戰世盃團體賽的女花港隊，在16強以28：44敗予法國隊。

相關字詞﹕體育 劍擊 花劍 世界盃 張家朗 港隊 編輯推介 高崎站 馬基

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