英超｜熱刺負般尼茅夫跌第10　普斯迪高路遭辱罵兼成被炒第3熱門　 (20:17)

熱刺此役先收起鋒將孫興慜，並有倒戈般尼茅夫的前鋒蘇蘭基病癒復出掛帥，卻在17分鐘被19歲荷蘭籍中堅甸恩胡積臣迎頂角球破網領先上半場。熱刺下半場先後調入孫興慜及迪姆華拿加強攻力，卻始終破關乏力，「般茅」全取3分後以1分反壓熱刺升上第9。

普斯迪高路賽後走到熱刺球迷的看台致意，卻被對方謾罵，他不滿道：「他們很失望，這是理所當然的。他們給了我一些直接反應……那是現在不宜說出來的……我不喜歡它，因我也是普通人。」他已成為韋斯咸的盧柏迪古和狼隊的加利奧尼爾後，下個被炒領隊第3熱門。另據報他只餘下兩個留隊機會，依次是下周一凌晨英超主場對車路士，以及下周五凌晨歐霸作客格拉斯哥流浪。

同日富咸藉中場伊禾比梅開二度，白禮頓中場奧列尼擺烏龍，主場以3：1勝出，賽後分別得22及23分排第6和5位。此外，衛冕之師曼城明晨造訪水晶宮前證實，守將尼敦阿基因周中「反底」大勝諾定咸森林期間觸傷腿筋無法候命，並有後防拍檔文路爾艾簡治及史東斯因傷上陣成疑，攻擊手菲爾科頓則患上支氣管炎則可能連續兩仗避戰，或連累球隊連續4場英超作客敗走。

另外，有新帥魯賓艾摩廉新敗的曼聯下周日凌晨主場戰森林時，將有後衛利辛度馬天尼斯中場明奈停賽後復出，但另一堅莊尼伊雲斯或因傷避戰。此外，曾在曼聯工作逾55年的女接待員Kath Phipps離世，享年85歲，球隊前帥費格遜、名宿碧咸、朗尼、史高斯、加利尼維利，甚至被外借至車路士的翼鋒查頓辛祖等，紛紛在社交網站向這名一直甚受歡迎的故人致意。

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