英超｜熱刺負般尼茅夫跌第10　普斯迪高路遭辱罵兼成被炒第3熱門　 (20:17)

熱刺今晨（6日）在英超作客以0：1不敵般尼茅夫，賽後14戰續得20分排10，落後「四哥」曼城6分，並連同歐霸近6仗僅1勝2和3負，導致澳洲籍主帥普斯迪高路賽後被遠道而來的客軍球迷柴台及惡言相向，令已成下個被炒領隊第3熱門的他甚為氣憤。
熱刺此役先收起鋒將孫興慜，並有倒戈般尼茅夫的前鋒蘇蘭基病癒復出掛帥，卻在17分鐘被19歲荷蘭籍中堅甸恩胡積臣迎頂角球破網領先上半場。熱刺下半場先後調入孫興慜及迪姆華拿加強攻力，卻始終破關乏力，「般茅」全取3分後以1分反壓熱刺升上第9。
普斯迪高路賽後走到熱刺球迷的看台致意，卻被對方謾罵，他不滿道：「他們很失望，這是理所當然的。他們給了我一些直接反應……那是現在不宜說出來的……我不喜歡它，因我也是普通人。」他已成為韋斯咸的盧柏迪古和狼隊的加利奧尼爾後，下個被炒領隊第3熱門。另據報他只餘下兩個留隊機會，依次是下周一凌晨英超主場對車路士，以及下周五凌晨歐霸作客格拉斯哥流浪。
同日富咸藉中場伊禾比梅開二度，白禮頓中場奧列尼擺烏龍，主場以3：1勝出，賽後分別得22及23分排第6和5位。此外，衛冕之師曼城明晨造訪水晶宮前證實，守將尼敦阿基因周中「反底」大勝諾定咸森林期間觸傷腿筋無法候命，並有後防拍檔文路爾艾簡治及史東斯因傷上陣成疑，攻擊手菲爾科頓則患上支氣管炎則可能連續兩仗避戰，或連累球隊連續4場英超作客敗走。
另外，有新帥魯賓艾摩廉新敗的曼聯下周日凌晨主場戰森林時，將有後衛利辛度馬天尼斯中場明奈停賽後復出，但另一堅莊尼伊雲斯或因傷避戰。此外，曾在曼聯工作逾55年的女接待員Kath Phipps離世，享年85歲，球隊前帥費格遜、名宿碧咸、朗尼、史高斯、加利尼維利，甚至被外借至車路士的翼鋒查頓辛祖等，紛紛在社交網站向這名一直甚受歡迎的故人致意。
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