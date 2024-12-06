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乒乓球｜港隊混合團體世盃8：4挫羅馬尼亞　受惠日本不敵國家隊升上第3 (21:43)

國際乒聯（ITTF）混合團體世界盃今（6日）於成都續演，港隊在次階段單循環賽第4戰雖被羅馬尼亞隊一度追近局分3：6，但最終仍以總局數8：4獲勝，更受惠於日本隊以總局數2：8大敗予主場出戰的國家隊下，暫時升上積分榜第3位。

繼續力爭前4名晉級第3階段淘汰賽的港隊，今在首場混雙先以姚鈞濤／吳詠琳打頭陣，輕鬆以直落3局（11：8、11：8、11：1）力挫羅馬尼亞的約尼斯古（Ovidiu Ionescu）／索絲（Bernadette Szocs）。其後派出今年亞洲賽女單摘銅的杜凱琹在第2場面對35歲老將莎馬拉（Elizabeta Samara），同樣未受壓力下以局數3：0（11：8、11：5、12：10）。及至第3場男單比賽，港隊一哥黃鎮廷意外以直落3局（6：11、9：11、8：11）不敵伊度亞約尼斯古（Eduard Ionescu），被羅馬尼亞隊追近總局數3：6，惟吳詠琳／杜凱琹在第4場女雙以局數2：1（9：11、11：9、11：6）反勝祖高雯（Andreea Dragoman）／索絲（Bernadette Szocs），終助港隊以總局數8：4取勝。港隊明日將需在次階段最後一個賽日上出戰一日雙賽，分別在下午12時面對美國隊及下午5時惡鬥日本隊。

另邊廂，尋求衛冕兼東道主的國家隊在第4輪比賽迎戰日本隊，派出王楚欽、林詩棟、孫穎莎、王曼昱及王藝迪應戰下，終以總局數8：2大勝，續高鋸在積分榜榜首，國家隊將在明日下午12時對法國隊及晚上7時對羅馬尼亞隊。

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