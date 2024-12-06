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NBA｜NBA季前賽隔6年回歸中國　澳門明年10月擬辦太陽碰籃網 (17:50)

今午（6日）根據《ESPN》等多個媒體報道，NBA將在明年回歸中國市場，這是自2019年以來首次重返中國，而澳門擬承辦NBA季前賽，鳳凰城太陽將與布魯克林籃網在明年10月交手。

由於2019年時任侯斯頓火箭總經理的費城76人籃球營運總裁莫利（Daryl Morey）在社交媒體上發表政治言論，NBA總裁亞當施華（Adam Silver）亦對言論自由表示支持，引發聯盟與中國之間的外交風波，導致NBA賽事在過去5年內未能在中國舉辦。不過，自2020年上任的NBA中國首席執行官馬曉飛協助下，過去幾年雙方關係有所改善。因此，NBA據報與澳門賭場營運商金沙中國簽署一份多年協議，將在明年起恢復主辦中國賽，比賽場地將設於澳門威尼斯人金光綜藝館，其中鳳凰城太陽與布魯克林籃網將在明年10月上演兩場季前賽，未來5年內亦將每年在同一場地舉辦兩場季前賽。

值得一提的是，17支NBA球隊曾從2004年至2019年，在中國共舉行28場季前賽，包括當時以「大帝」勒邦占士領軍的克里夫蘭騎士，於2007年在澳門對陣「魔獸」D侯活（Dwight Howard）壓陣的奧蘭多魔術。

賽事方面，丹佛金塊今在NBA常規賽中，雖有3屆常規賽最有價值球員（MVP）中鋒約基治（Nikola Jokic）交出27分、20個籃板及11次助攻，生涯累積139次「三雙」超越前NBA球星「魔術手」莊遜（Magic Johnson），升至史上第3位，但球隊仍作客以114：126不敵克里夫蘭騎士。賽前經歷五連敗的金州勇士，雖缺少受傷的「咖喱仔」史堤芬居里及祖利蒙特格連（Draymond Green），但憑前鋒古明加（Jonathan Kuminga）取得生涯新高的33分，主場以99：93戰勝侯士頓火箭。火箭的主教練烏度卡（Ime Udoka）、前鋒達利伊臣（Tari Eason）及中鋒辛冠（Alperen Sengun）也因在日前比賽中使用不當語言而被罰款，3人總罰款達10萬美元（約77.8萬港元）。

此外，孟菲斯灰熊主將摩蘭特（Ja Morant）雖在末節領到第2次技術犯規被逐，但仍無阻球隊主場以115：110擊敗薩克拉門托帝王，惟裁判賽後已承認驅逐的決定是錯誤。而鳳凰城太陽則作客以124：126敗予新奧爾良塘鵝。

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