世冠盃︱明夏新制世冠盃抽籤　皇家馬德里希拉爾同組　麥巴比或重遇尼馬 (15:16)

世冠盃於2000年首辦，過去由6至8隊的6大洲足協的盃賽冠軍及主辦國球隊參賽，國際足協（FIFA）去年初正式落實明年一屆採用全新賽制，4年一度兼改在夏天舉行，首屆將於明年6月15日至7月13日於美國開賽，參賽球隊大幅增至32隊，除了東道主球隊，其餘為來自6大足協近屆盃賽冠軍及球會積分排名前列分子，分成8組每組4隊，首兩名晉身16強，賽制和世界盃決賽周相同。

抽籤儀式於邁阿密舉行，FIFA會長恩范天奴聯同巴西隊傳奇射手「大哨」朗拿度出席，展示全新外貌的世冠盃獎盃。最終抽籤結果，15屆歐聯盟主皇馬與沙特聯豪門希拉爾編入H組，意味兩名巴黎聖日耳門前隊友基利安麥巴比與尼馬有機會同場較量，同組其餘兩隊為奧地利的薩爾斯堡和墨西哥球隊帕丘卡。

此外，今屆歐聯多場戲碼巧合地將會在世冠盃再次上演，PSG與馬德里體育會在B組相遇；將於下周中對碰的曼城和祖雲達斯則在G組；而車路士、國際米蘭和多蒙特，同組都沒有歐洲對手，「藍戰士」在D組面對有舊將大衛雷斯倒戈的法林明高，多蒙特在F組遇上港足前帥金判坤領軍的韓職冠軍蔚山HD。至於美斯效力國際邁阿密在A組，對手為葡萄牙的波圖、2021年自由盃冠軍的巴西球隊彭美拉斯，以及6月15日的揭幕戰對手、非洲冠軍的埃及勁旅艾阿里。

2025年世冠盃分組賽抽籤結果

A組：彭美拉斯（巴西）、波圖（葡萄牙）、艾阿里（埃及）、國際邁阿密（美國）

B組：巴黎聖日耳門（法國）、馬德里體育會（西班牙）、保地花高（巴西）、西雅圖海灣者（美國）

C組：拜仁慕尼黑（德國）、奧克蘭城（新西蘭）、小保加（阿根廷）、賓菲加（葡萄牙）

D組：法林明高（巴西）、艾斯柏蘭斯（突尼斯）、車路士（英格蘭）、利昂（墨西哥）

E組：河床（阿根廷）、浦和紅鑽（日本）、蒙特雷（墨西哥）、國際米蘭（意大利）

F組：富明尼斯（巴西）、多蒙特（德國）、蔚山HD（韓國）、馬姆洛迪辛當斯（南非）

G組：曼城（英格蘭）、韋達卡薩白蘭卡（摩洛哥）、艾阿恩（阿聯酋）、祖雲達斯（意大利）

H組：皇家馬德里（西班牙）、希拉爾（沙特阿拉伯）、帕丘卡（墨西哥）、薩爾斯堡（奧地利）