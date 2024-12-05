壁球｜香港公開賽首移師愛丁堡廣場　男女單「世一」齊闖4強 (22:45)

今晚先出場的舒雅賓妮在女子組8強面對同胞艾娜拉比（Rowan Elaraby），前者雖賽前在近9次雙方交手中保持全勝，但是役前兩局均需鬥至「刁時」獲勝；及至第3局，艾娜拉比未能逆轉形勢下，舒雅賓妮終以直落3局（12：10、13：11、11：6）獲勝，殺入後日上演的4強。29歲的舒雅賓妮賽後雖對於取得比賽勝利感到高興，但直言不滿自己這次表現，「昨日仍在室內場作賽，今日已經切換球場環境，加上比賽期間天氣變化很大，球場亦有點滑，所以一開始我有點害怕」。至於舒雅賓妮的4強對手，則是在另一場8強以局數3：0（11：8、11：5、11：5）淘汰比利時籍球手內爾（Nele Coll）的4號種子美籍好手奧利維亞（Olivia Weaver），亦是她繼今年10月初的卡塔爾經典賽再次殺退對方，並首度躋身香港公開賽4強。

男子組方面，埃及籍「世一」阿里法拉格激戰56分鐘後，同樣以直落3局（11：6、11：9、15：13）力挫同胞希沙姆（Mazen Hesham）殺入4強。阿里法拉格賽後讚揚希沙姆擁有良好技術，「能夠明白他的打法是非常困難，尤其他在第3局時掌控球場一切，而我的擊球也落得太短，最後我試圖打出更多直線來遏制他」。4強對手將是以局數3：1（8：11、11：5、11：8、11：7）反勝另一埃及籍球手尤素夫伊巴謙（Youssef Ibrahim）的4號種子秘魯籍星將迪阿高（Diego Elias）。

值得一提的是，今屆賽事8強起由香港壁球中心移師至香港大會堂對出的愛丁堡廣場上演，球手亦有着新的感受，其中阿里法拉格表明這個球場擁有美麗的風景，「它的設置非常好，因此讓觀眾變得很投入觀賽，我很喜歡這裏」。球迷方面，從外國回港的陳女士稱：「場地靠近海邊下，海風吹來令環境感覺很舒服，交通也很方便。」而參與壁球運動逾30年的蕭先生也認為今屆交通上較上屆的西九文化區戲曲中心文化廣場方便，並設有防雨的頂棚。

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