英超｜榜首利物浦遭紐卡素逼和連勝告終　迪布尼領曼城輕取森林結束7場不勝頹勢 (19:45)

賽前氣勢如虹、各項賽事已錄得七連勝佳績的利物浦，此戰作客到訪聖占士公園遇上對手頑抗，主隊憑鋒將阿歷山大伊沙克及安東尼哥頓各建一功，曾兩度領先有中場居迪斯鍾斯扳回一城的利物浦。雖然狀態大勇的紅軍翼鋒穆罕默德沙拿下半場梅開二度，一度助客軍反超前3：2，惟紅軍門將基利靴賽事末段出迎犯錯，造就紐卡素中堅法比安舒哈補時階段射入空門，雙方最終力戰下3：3言和。

紅軍在聖占士公園失分後七連勝告一段落，賽後仍以14戰得35分高踞聯賽榜首，與緊隨其後的倫敦雙雄車路士及阿仙奴的分差收窄至7分。主帥史諾賽後未有受球隊失分影響心情，並大讚成為英超史上最多次（37次）單場取得入球兼助攻的沙拿「強得可以點石成金」。

至於曼城剛經歷4場聯賽悉數敗陣的「黑色十一月」後，今仗回師主場迎擊森林有奇雲迪布尼擺脫肌肉傷患回歸正選。這名比利時國腳中場亦不負領隊哥迪奧拿所托，開賽8分鐘助攻貝拿度施華先開紀錄，再於31分鐘接應謝利美杜古短傳後禁區頂抽射破網，加上杜古換邊後再建一功，一洗頹風以3：0輕取對手重返勝軌，走出各賽事7場不勝頹勢。

曼城取得重要勝仗後，目前聯賽榜以14戰得26分暫列第4，仍落後榜首的利物浦9分。不過哥迪奧拿賽後總算如釋重負，大讚復出的迪布尼表現「堪稱出類拔萃，對球隊控制中場尤其重要」，又表示「能夠擺脫接連不勝的惡性循環，這場勝仗實在來得非常及時，之後我們要重新證明贏波並非曇花一現」。

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