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亞冠盃2｜18歲吳宇曦先拔頭籌　難阻東方1：4反負廣島三箭　E組末席作結 (17:58)

港超球會東方今午（5日）在亞冠盃2 E組壓軸戰作客日職勁旅廣島三箭，儘管早段靠小將吳宇曦先開紀錄，但仍以1：4反負半力出擊的對手。東方完成6場分組賽後戰績為1勝5負，在E組敬陪末席。

已無緣出線的東方此戰仍以強陣出擊，上周主場1：4不敵澳職FC悉尼一戰任後備的前鋒巴科爾，今仗復任正選；該仗腦震盪退下火線的中場馬高斯則續缺陣。廣島背負下周日聯賽煞科戰爭標後顧，此戰輪換部分正選球員，除了日本國門大迫敬介正選，效力廣島20年、完季掛靴的38歲中場隊長青山敏弘亦擔正演主場告別戰。

面對派遣副選出擊的廣島，東方還是處於被動的一方，但開賽10分鐘憑一次突擊，繼首循環主場交鋒後再次先拔頭籌；18歲翼鋒吳宇曦再次展現膽色，接應巴科爾傳送後，於左路扣過廣島後衛細谷航平施射中柱彈入，將東方本仗首個射門轉化成入球。廣島之後多次起腳未能命中目標，至36分鐘靠守將志知孝明遠射被東方門將葉鴻輝撲出不遠，青山敏弘後上補中扳平。廣島43分鐘有葡籍前鋒柏辛斯亞禁區內轉身射門，被葉鴻輝沒收。半場兩軍各一言和。

東方換邊後收起中場余在言，換入前鋒巴杜姆加強火力；該名西班牙籍射手51分鐘獲得黃金機會，接應吳宇曦直線傳送卻施展「單刀橫傳」被敵衛截到，其後補射則射斜。東方錯失良機後，輾轉被廣島兩度攻破大門；53分鐘柏辛斯亞接應越道草太傳中頭槌建功，57分鐘由中島洋太朗撞射再下一城。東方57分鐘調走入球功臣吳宇曦後，64分鐘再有巴科爾將皮球送入網內，但因越位在先淪為詐糊。廣島73分鐘由後備入替的塞浦路斯籍前鋒派路斯蘇迪利奧，在禁區頂乖巧燙射破網錦上添花。青山敏弘84分鐘被鹽谷司入替完成主場告別戰，獲球迷鼓掌歡送。東方終以1：4吞敗，6戰3分排小組末席，廣島則5勝1和、16分首名出線16強。同組另一仗，已鎖定次名的FC悉尼主場3：1輕取菲律賓的卡雅。

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