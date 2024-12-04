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英超｜華迪為新帥「雲佬」送「見面禮」　李斯特城終止6仗不勝　曼聯梳爾又傷唞數周　 (19:21)

曼聯名宿「雲佬」雲尼斯達萊首次領軍李斯特城有好開始，今晨（4日）在英超主場以3：1擊敗韋斯咸，帶領「狐狸」結束逾1個月各賽事6場不勝的頹勢。

開賽僅2分鐘，37歲老將射手占美華迪即為上任不足一周的雲尼斯達萊送上「見面禮」，突破越位單刀破網，加上艾簡奴斯及達卡於下半場各建一功，主場3：1擊敗完場前由中鋒富克洛破蛋的韋斯咸，取得近5場英超首勝兼結束三連敗，賽後14戰13分，未計明晨比賽暫排第15位。同日水晶宮作客以1：0挫葉士域治，賽後分別得12分和9分。

連同之前出任曼聯看守領隊，「雲佬」近5場英超領軍4勝1和不敗。華迪於2015年曾連續11場英超入球，打破雲佬效力曼聯時創下的連續10場英超入球紀錄。這名李城新帥賽前笑稱：「我和華迪之間有很大問題，因為他打破了我的紀錄！9年後和他合作感覺很特別，將會是一段很好的故事。」他賽後亦讚揚這名老將走位及射術依舊出色。雲佬提及離開曼聯雖然難過，但意外地事後收到眾多球會招手，又透露曾跟曼聯現任主帥魯賓艾摩廉交談，內容獲益良多。

至於曼聯明晨作客阿仙奴前，證實復出不久的勞基梳爾在操練再次受傷，據報要養傷數周。這名29歲左閘隨即網上發文，對再度受傷感到非常沮喪。至於13戰20分的熱刺，將於周五凌晨作客少兩分的般尼茅夫，射手蘇蘭基有機會病癒復出倒戈。

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