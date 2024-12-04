德國盃｜38歲門神紐亞生涯首領紅　累拜仁主場負利華古遜16強止步 (16:08)

卡尼在上仗德甲惡鬥多蒙特時傷出，今仗未列拜仁大軍，主帥高柏尼改以上仗逼和「蜂兵」的入球功臣穆斯亞拿掛帥。上半場17分鐘出現改變戰局一幕，拜仁門將紐亞棄關出迎，並於禁區外撞跌敵軍右翼衛謝利美費林邦，球證隨即向這名19年職業生涯未嘗被逐的門將拔紅令形勢大變，拜仁改以丹尼爾佩列斯把關，這名24歲以色列球員雖臨危受命，仍化解對手不少攻勢，惟戰至下半場69分鐘，後備入替僅8分鐘的利華古遜翼鋒尼敦迪拿接應隊友阿歷斯基莫度長傳頂入開紀錄，最終藥廠憑這入球作客以1：0淘汰拜仁晉級8強，令這支班霸未能繼2019／20年球季再度封王，同時使職業生涯未嘗奪冠的卡尼只餘德甲及歐聯爭逐。

紐亞賽後向球迷道歉說：「這張紅牌對比賽來說是決定性的，我已向球隊及球迷道歉，我仍希望對手當時身處越位位置，但我犯錯了，而且必須接受。」拜仁主帥高柏尼則說：「當比賽早段出現紅牌總是痛苦的，作為前球員我也經歷過很多次10人應戰的局面，球員們的表現已很好，但不幸地改變不了戰果。」