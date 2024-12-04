亞冠盃2｜理文悶和淡濱尼　取今屆首分免全敗　僅669球迷入場 (21:50)

兩軍賽前同已無緣晉級。鐵定包尾完成的理文，此戰有港腳中場黃威身體抱恙未入大軍名單，兩名外援立花稜也和夏馬特復任正選。理文此戰甫開賽受壓，甚少持球越過對方半場；惟客軍即使控球時間較多，也無法製造埋門機會。理文戰至26分鐘獲得首次埋門，翼鋒艾華頓接應夏馬特傳送，禁區頂快腳篤射乏力遭沒收。淡濱尼37分鐘藉理文後衛周子謙解圍失誤造成險象，由中場仲村京雅起腳被陳嘉豪接實；前鋒久乘聖亞上半場補時階段施放冷箭，陳嘉豪勉強托出底線。半場雙方互交白卷。

理文換邊後續處於下風，60分鐘更收起愛沙尼亞國腳射手安尼亞，換入巴西籍前鋒保連奴。惟攻勢不但未見起色，78分鐘更被客軍攻破大門，猶幸淡濱尼中場亞瑟哈拿比的入球因助攻的久乘聖亞越位在先被判無效。理文終保住0：0和局，獲得今屆賽事唯一1分，1和5負的戰績更與2005年出戰亞協盃的愉園看齊，成為香港球隊自亞洲足協2002年亞冠盃改制，以及2004年首辦亞協盃以來的分組賽最低分紀錄。

理文主教練賀蘭特賽後說，對麾下此戰拼來1分感到欣喜，但承認和波後感覺與輸波沒差，「我們有機會入球機會，一些明確的機會理應能把握住，但這些都是不時會遇到。對手也距離入球很近，或許和局是合理」。兩軍威脅埋門有限，理文球迷末段不禁高呼「我們要入球（We want goal）」等口號；賀蘭特先說：「對有觀看這場和了解足球的人，這是很好的球賽。」他又指，球迷應諒解球隊征戰亞洲賽絕非易事，「他們需要了解亞冠比賽並不兒戲，我以助教身分隨泰國武里南聯出戰舊制亞冠兩次，這明顯是不同的水平，不如本地賽事般，能夠大勝對手5、6、7球。我只接掌球隊兩周，需要時間讓球員提升至我期望的水平」。

同組另一仗，泰國球隊曼谷聯主場3：2險勝越南的南定FC，曼谷聯賽後6戰得13分，以2分反壓南定取得首名。

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