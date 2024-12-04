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網球｜中銀香港網賽添6猛將　錦織圭梅薩迪等參賽　黃澤林目標單及雙打各至少贏1場 (19:40)

男子職業網球巡迴賽（ATP）250級「中銀香港網球公開賽」將於本月29日至明年1月5日，一連8日假維園網球場上演，賽會今午（4日）假銅鑼灣一酒店公布更多球手陣容，包括世界排名第17的意大利籍好手梅薩迪 （Lorenzo Musetti）及首度參賽的日籍好手錦織圭。再次主場出戰的黃澤林（Coleman）表示今屆目標是希望單打、雙打賽事均能至少取得1場勝仗。

今屆參賽球手除了早前率先公布有衛冕男單冠軍的俄籍名將羅比夫（Andrey Rublev）、19歲國家隊新星商竣程、另一國手布雲朝克特及港隊「一哥」黃澤林（Coleman）外，大會今在記招宣布另外6名世界頂尖球星將加入戰團，包括梅薩迪、世界排名第19的另一俄將卡查洛夫（Karen Khachanov）、第20的法籍星將費爾斯（Arthur Fils），以及同樣首度參賽的英籍球手諾利（Cameron Norrie）、加拿大籍球手沙普華路夫（Denis Shapovalov）和獲發外卡出戰、前美國網球公開賽亞軍的錦織圭，後者將在開賽當天慶祝其35歲生日。

有份同場出席活動的黃澤林，繼去年後再將以外卡身分角逐香港網球公開賽，表示希望今屆單打、雙打賽事上均能至少取得1場勝仗。現時世界排名170的Coleman稱，稍後將先回到西班牙拿度網球學校備戰，與一些來自德國和比利時的世界前30名球手集訓，本月底才返港參加賽事，惟他笑言不清楚早前掛拍的名將拿度會否在場，「我半年沒有回去，過去經常到世界各地比賽，上次跟他練習是在法國網球公開賽前」。

被問及剛結束首年職業賽季的感受，20歲的Coleman認為需要時間適應，「因為整年比賽強度很大，並且參加了很多比賽，包括大滿貫賽事，所以感到有些疲憊，需要在中間休息以保持狀態，但都是一個體驗來的」。他又透露與其他頂尖球手的技術差距只是很小，「其實他們厲害的地方是可以保持穩定，但我會對今年表現10滿分給予6至7分，這年了解到自己的極限」。而對於未來目標，他稱今季目標是世界排名升上前100，以及能夠出戰4項大滿貫。

此外，賽會也邀請前溫布頓單打冠軍柏卡殊（Pat Cash）和獲得67個男子雙打冠軍包括12個大滿貫錦標的胡霍特（Mark Woodforde）擔任今屆賽事大使。門票方面，首日進行的資格賽將開放予公眾人士免費入場，其餘日子的門票售價由港幣270元至1610元；位於主場館外的「網球同樂區」亦歡迎市民於賽事期間免費進場。公眾門票現於網上售票平台 www.tickets.tennishk.org/atp250-2025發售，同時賽事不設實體門票，持票人必須在HK Tennis Series Ticketing App中下載電子門票。

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