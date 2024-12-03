亞冠盃2｜理文明晚坐陣旺角場迎淡濱尼流浪　將帥力爭「零的突破」 (20:38)

理文vs.淡濱尼流浪 旺角大球場 周三晚上20：00開賽 票價：$150/60（港台電視32台直播）

上季港超冠軍理文今屆G組面對泰國曼谷聯、越南南定FC及新加坡淡濱尼流浪，首5戰皆敗入2球失13球敬陪末席，提早兩輪出局無緣16強，為避免成為自亞洲足協2002年推出亞冠盃改制，以及2004年首辦亞協盃以來，首支香港球隊在亞洲盃賽分組賽「捧蛋」，最後一仗於旺角場面對同樣已出局的淡濱尼流浪，必須力爭搶分。

身兼港足助教的理文新主教練賀蘭特，重返理文後在上周三亞冠2首次領軍即作客0：3負南定，不過剛於周末在高級組銀牌4強，憑兩名射手安尼亞及艾華頓各建一功，以2：1勇挫宿敵傑志晉身決賽。

兩隊上次在10月交手，理文縱有後衛李毅凱早段先開紀錄，惟其後連失3球，作客反負1：3，翌日隨即宣布時任主教練曾昭達離任。賀蘭特表示，相對擔憂明仗能否取勝，更重要是做好準備，「小時候有教練告訴我足球是拼搏和跑動的遊戲，任何球員在球場上都要盡力去跑，不能被人說你不努力。在銀牌4強擊敗傑志後，球隊現時士氣很好，希望球員能在場上努力奮戰，踢出應有表現」。

同場出席的荷蘭籍中場保利臣表示，新教練為球隊帶來所需的新能量及新想法，認為現在球員都充滿鬥志，「我們要取得分數，不希望以零分作結。上季球隊在本地聯賽不敗，今季初卻遇上困難，當常處於舒適區時是很容易遇到困境，所以我們需要作出改變，新教練來到後球員都想表現更好，上周六擊敗傑志勝出這場重要賽事後，提升了我們信心」。同組曼谷聯同一時間在主場對南定爭首名。

另邊廂，另一港超球隊東方在E組5戰3分同樣已提早出局，球隊現於日本備戰最後一仗於周四下午4時作客對小組榜首的日職前列分子廣島三箭。