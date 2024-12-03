乒乓｜港隊力壓瑞典取D組次名出線　混合團體世盃首闖最後8強 (20:30)

港隊在上屆ITTF混合團體世盃小組3戰全敗包尾出局，但今屆表現脫胎換骨，在D組首兩輪分別擊敗法國及加拿大隊，今面對半力出戰的瑞典隊只要不大敗便可穩奪出線權。首場港隊派出黃鎮廷／杜凱琹在混雙以直落3：0局數輕取安達斯艾歷臣／姬絲天娜卡爾保，次仗小將吳詠琳於女單以1：2不敵敵軍名將貝捷絲唐後，另一小將陳顥樺在男單亦以0：3負予卡爾臣被反超比數。

第4場老大哥黃鎮廷伙拍陳顥樺在關鍵的男雙戰以2：1力克卡爾臣／安達斯艾歷臣，令港隊已穩奪出線權，而最後一仗杜凱琹／吳詠琳在女雙雖以1：2不敵貝捷絲唐／姬絲天娜卡爾保，以總局數7：8告負，但雙方同樣3戰2勝1負下，港隊以較佳局分取下次名，聯同首名的法國隊齊齊出線最後階後的8強賽，將與另外6支出線隊伍打單循環爭奪冠軍。

至於東道主的國家隊今於A組末輪以8：1大勝美國隊，3戰全勝下與次名的對方攜手出線。而日本隊則在B組末輪以8：0挫波蘭隊，同告三連捷首名晉級。

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