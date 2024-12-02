壁球｜香港壁球公開賽今開打　港隊6將無緣次圈　梁子軒反負「世一」止步 (20:00)

香港壁球公開賽屬職業壁球協會（PSA）世界賽白金級別，今屆參賽球手由48人減至32人。港隊一哥劉子均在男單首圈以局數1：3（11：9、6：11、10：12、8：11）不敵15號種子的埃及籍球手尤素夫伊巴謙（Youssef Ibrahim） ，繼上月中於ACE馬來西亞盃後再次告負。世界排名第42的劉子均賽後認為未能在次局完全發揮出預期表現，惟對於縮小與排名前列對手距離感高興，「之前尋找很多不同方法，我也特意到埃及練習一段時間，當時沒有教練，加上非洲食物及環境差，我覺得經歷這些體驗後真的感覺到進步」；港隊「一姐」何子樂在女單首圈同樣局數1：3（12：10、8：11、9：11、4：11）敗予蘇格蘭籍的麗莎艾肯（Lisa Aitken）提早下馬，但她認為在擊球時經常受對手阻檔，曾多次向裁判表達意見均沒受理。

另一男將梁子軒在首圈迎戰頭號種子「世一」的埃及籍名將阿里法拉格（Ali Farag） ，激戰42分鐘後亦以局數1：3（11：7、7：11、5：11、4：11）反負。世界排名第49的梁子軒表示在第3、4局時體能下降，但認為表現與賽前預期相符，「阿里法拉格是整個比賽中最有天賦的球手，他的打法能夠啟發自己」。他又提到自己心態比以往成熟，「以前比較懶散，但自從大學畢業及組織家庭後，時間管理有所改善」。

至於以替補身分首次參加香港公開賽的15歲港隊小將鄧凱琳則在女單首圈以局數0：3被6號種子的英籍好手佐治娜甘迺迪（Georgina Kennedy）淘汰，中五生的鄧凱琳賽後感謝觀眾在比賽時的支持，認為這場比賽能學習到對手的速度，「她的速度比我平時一起練習的球手更快」；師姐李嘉兒及湯芷穎在首圈同樣直落3局，分別不敵來自埃及的8號種子艾娜拉比（Rowan Elaraby）及16號種子姍娜伊巴謙（Sana Ibrahim）。

其他報道：意甲｜費倫中場保夫暈倒球場送院搶救 暫無生命危險 主場迎國米腰斬

其他報道：東亞外︱港足公布東亞外決選20人 兩中超兵陳晉一孫銘謙落選

其他報道：英超｜沙拿傳射擒曼城 利物浦領先優勢增至9分 哥帥被揶揄「明早被炒」