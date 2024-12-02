東亞外︱港足公布東亞外決選20人　兩中超兵陳晉一孫銘謙落選 (13:18)

港足在賽事列入B組，在旺角大球場將於8日傍晚6時對蒙古隊，以及14日晚上8時對中華台北隊，爭逐首名以晉身17日的決賽，對A組澳門對關島隊的勝方。

港足主教練韋斯活從30人初選名單中選出決選20人，有4名外流球員，分別為兩名中甲後衛周緣德及徐宏傑，以及德國第5級聯賽球會曼海姆前鋒米高，中超兵方面只有效力深圳新鵬城的前鋒安永佳入選，滄州雄獅的孫銘謙以及正為上海申花征戰亞冠精英聯賽的陳晉一均落選。陳晉一透露因今年參與太多比賽及不獲球會放行而只能選擇休息。其餘落選的8名球員為杜俊暉、傑志的艾里奧、潘沛軒及馬斐，理文的胡晉銘及周子謙、東方的林衍廷以及冠忠南區門將伍瑋謙。

而經已99次為港足上陣的隊長門將葉鴻輝，有望在賽事達成第100次上陣的里程碑。港足本周五將於將軍澳足球訓練中心開操備戰。

港足東亞豆外圍賽20人決選名單：

門將：葉鴻輝 (東方)、謝家榮 (大埔)

後衛：周緣德 (大連英博)、亞歷斯祖 (東方)、費蘭度、鐘樂安 (傑志)、杜度(理文)、尼高拉斯 (大埔)、徐宏傑 (雲南玉昆)

中場：余在言 (東方)、顏卓彬 (傑志)、黃威 (理文)、陳肇鈞 (大埔)

前鋒：吳宇曦 (東方)、艾華、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、祖連奴 (傑志)、艾華頓 (理文)、安永佳 (深圳新鵬城)、米高 (曼海姆)