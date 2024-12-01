英超｜舒克斯福仔齊起孖　曼聯主場4球大勝愛華頓　艾摩廉領軍聯賽首捷 (23:28)

曼聯此役續以魯賓艾摩廉擅用的3-4-3陣式作賽，箭頭是取代海倫的約舒亞舒克斯，伙拍拉舒福特及般奴費南迪斯進攻，另中堅利辛度馬天尼斯及中場明奈齊傷癒復出。愛華頓則未遣鋒將卡維特利雲上陣，改由比圖比東卡為中鋒，並有倒戈的39歲右閘艾舒利楊格擔正。曼聯開賽後有頭威，明奈曾於3分鐘在禁區頂勁射過不了愛華頓門將比克福特的十指關；「拖肥」中場謝斯柏連史特朗還以顏色命射亦被曼聯門將奧拿拿沒收。

愛華頓其後反客為主控制戰局，惟總是隔靴搔癢，更在34分鐘先失，般奴開角球予無人看管的拉舒福特第一時間射門，禁區內的敵衛班夫韋迪出腳解圍變擺烏龍。41分鐘，般奴又助攻予舒克斯破門令曼聯以兩球領前上半場。換邊後接戰僅1分鐘，拉舒福特獲曼聯隊友阿密特迪亞路助攻射成3：0，而後者之後在64分鐘又為舒克斯穿針引線「埋齋」，終令曼聯以4：0大捷。總計艾摩廉連同歐霸領軍3次取得2勝1和入8球。另外，利辛度馬天尼斯於51分鐘領黃，令他累積5面黃牌，周四凌晨英超「快車」將因自動停賽而無緣作客阿仙奴，而養傷多時的曼聯中堅哈利馬古尼則在66分鐘後備上陣復出。

車路士作客阿士東維拉一役，箭頭尼高拉斯積遜甫開賽7分鐘便打開紀錄，隊友高爾彭馬其後在36分鐘橫傳予中場拍檔安素費南迪斯，加上彭馬於83分鐘再下一城，終贏3：0完場。此外，上輪英超以4球淨勝曼城的熱刺，雖在54分鐘憑比蘭莊臣先拔頭籌，卻被富咸的卡亞尼於67分鐘建功逼和，即使卡亞尼在83分鐘領紅版逐，但踢多一人的熱刺仍未能再添紀錄，被逼和1：1完場。

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